El presidente de Adif, sobre Adamuz: "No hemos alterado pruebas e informes ni obstruido la justicia"

El presidente de la entidad pública empresarial Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), Luis Pedro Marco de la Peña, comparece ante la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, en el Congreso de los Diputados - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Adif, Pedro Marco, ha calificado de "infamias" los sucesivos bulos que cree que han sido apareciendo a lo largo de los dos meses posteriores al accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), asegurando que la empresa pública en ningún momento ha alterado pruebas e informes ni intentado obstruir la justicia.

"Ni hemos modificado informes, ni hemos obstruido la justicia, ni hemos alterado pruebas, ni hemos ignorado las advertencias de los maquinistas, ni estamos terriblemente tensos porque estemos investigados por los fondos europeos", ha apuntado este martes durante una comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible del Congreso de los Diputados, convocada a iniciativa propia para responder a las preguntas de los portavoces de todos los grupos parlamentarios.

En concreto, ha respondido así tras los turnos de los representantes de PP y Vox, que han puesto sobre la mesa todas las noticias que se han ido publicando estos meses, algunas de las cuales el presidente de Adif ha calificado de bulos y ha aportado pruebas para desmentirlas.

Sobre los presuntos cambios realizados tras el accidente en informes elaborados con anterioridad al mismo, Marco ha explicado que la empresa de ingeniería encargada de las inspecciones de las soldaduras del tramo afectado, Ayesa, revisó los informes e hizo una fe de erratas, pero sin modificar la información anterior, que afectaba solo al orden de unos códigos QR.

Respecto a la recogida de material sin autorización previa judicial, Marco ha dicho que es una "infamia" el decir que Adif ha recogido pruebas y las ha ocultado, argumentando que tanto la CIAF como la Guardia Civil ya se habían retirado del lugar tras constatar que se habían recogido todas las pruebas. En cualquier caso, retiró elementos a más de 130 metros del accidente y los documentó para ponerlos posteriormente a disposición de la investigación.

En cuanto a las advertencias de los maquinistas, el presidente de Adif ha dicho que apuntaban a la "confortabilidad y fiabilidad", pero no a la seguridad, y que instaban a reducir a 250 kilómetros por hora la velocidad en toda la red. Sin embargo, la línea Madrid-Barcelona ya funciona en su mayor parte a esa velocidad o inferior.

ROTURA DEL CARRIL

El presidente de Adif sí ha confirmado, en parte, una información respecto a la hipótesis de que el carril podría haber estado roto desde el día anterior al accidente, aunque ha dicho que afirmar que esto fue así "es mentira".

Entre los datos entregados por la empresa pública a la CIAF y la policía judicial se encontró una variación en el voltaje del circuito de vía por debajo del umbral, que podría ser coincidente con una ruptura de vía pero también "con muchas otras cosas".

"Es una variación de aproximadamente 2,2 a 1,5 voltios, cuando el umbral para determinar que hay una ocupación de circuito de vía es un voltio. Este circuito de vía tiene 756 metros. Cualquier chapa de tren o piedra de balasto movida por un tren puede generar esa variación", ha explicado.

"Es cierto que en un porcentaje altísimo, las roturas de carril se evidencian por una ocupación de circuito de vía. Pero ese no es el sistema para detectar una ruptura, sino para determinar el posicionamiento de un tren. Decir que la vía estaba rota es mentira. Nadie puede determinarlo. Hay una incidencia que puede ser coincidente", ha añadido.