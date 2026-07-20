Puente aborda con representantes del ayuntamiento de Nueva York la gestión de la movilidad sostenible

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se reúne con el comisionado del Departamento de Transporte de Nueva York, Mike Flynn, en su visita a la ciudad norteamericana. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MADRID 20 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha mantenido este lunes reuniones de trabajo en Nueva York con el comisionado del Departamento de Transportes de la ciudad, Mike Flynn, y con el consejero delegado de la Metropolitan Transportation Authority (MTA), Janno Lieber, para abordar la gestión del transporte público y la movilidad urbana y compartir pareceres y experiencias sobre modelos de movilidad sostenible local.

La visita del responsable español de transportes a Nueva York se enmarca dentro del intercambio de buenas prácticas con la ciudad estadounidense, cuya experiencia sirve de referencia para España ante la implantación de la 'Ley de Movilidad Sostenible' que exige a los municipios elaborar sus propios planes de movilidad con el objetivo de ordenar los desplazamientos, promover el transporte público y la movilidad activa.

Puente ha podido conocer el modelo de planificación desarrollado por el Departamento de Transportes de la ciudad y ha querido destacar "el enfoque común de ambas administraciones a la hora de abordar las políticas de movilidad, que deben entenderse en coordinación con la ordenación del territorio, la política de vivienda, la actividad económica y el diseño del espacio público", según un comunicado del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.

Igualmente, el responsable de movilidad de Nueva York y Óscar Puente han intercambiado experiencias sobre el diseño de calles e intersecciones, la implantación de carriles bus, la mejora de los espacios peatonales, la movilidad activa y el uso de tecnologías inteligentes para la gestión del tráfico y la toma de decisiones basada en datos.

Tras la reunión con Flynn, el ministro ha mantenido una conversación con el CEO de MTA, encargada de gestionar el transporte público neoyorkino, que cuenta con un presupuesto anual de 21.300 millones de dólares (18.660 millones de euros), una reunión centrada en la financiación del transporte y sus instrumentos de gestión.

Puente ha reivindicado que el transporte público es fundamental para el funcionamiento diario de las ciudades, el acceso al empleo y a los servicios, la cohesión territorial y la competitividad de las economías metropolitanas.

Las dos reuniones mantenidas por el ministro español de Transportes y Movilidad Sostenible han tenido también el objetivo de reforzar la cooperación institucional entre España y las autoridades neoyorquinas e identificar oportunidades de intercambio técnico en planificación de la movilidad, innovación, digitalización y desarrollo de políticas públicas que favorezcan un transporte más eficiente, accesible y sostenible.

Previo a estas dos citas, Óscar Puente ha mantenido reuniones con empresas españolas en el país como Ferrovial, Dragados, JP Morgan, Elecnor, FCC y Exeter Finance.