Renfe afirma que el sistema de freno del tren Alvia del accidente de Adamuz se activó "automáticamente"

Archivo - Panel informativo de horarios de salidas y llegadas de la estación de trenes de Santa Justa de Sevilla. A 17 de febrero de 2026, en Sevilla (Andalucía, España). - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha afirmado este viernes que el sistema de freno LZB del tren Alvia implicado en el accidente de Adamuz (Córdoba) se activó "automáticamente" tras la detección de una anomalía en la infraestructura, afectada por el descarrilamiento en la vía contigua del tren Iryo.

La compañía asegura, en un comunicado, que tras la revisión de los datos registrados en la "caja negra" del tren (Unidad de Registro Jurídico-JRU), se ha comprobado que, tres segundos antes de que el sistema dejara de registrar información, se produjo "una frenada de emergencia activada automáticamente por el sistema LZB".

Renfe responde de estas manera a las informaciones aparecidas en algunos medios que recogen las supuestas dudas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) relativas al funcionamiento de dicho sistema de frenado.

Además, desde el operador ferroviario han insistido en que, como consecuencia de la detección, se activó el freno de emergencia, y ha defendido que "su funcionamiento fue correcto".

Renfe entiende que la solicitud de acceso al dispositivo Deuta por parte de la CIAF responde al objetivo de confirmar los datos ya obtenidos mediante la apertura y análisis de las cajas negras que, reitera, "evidencian el correcto funcionamiento del sistema".