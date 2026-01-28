Renfe amplía hasta el 7 de febrero su plan alternativo de transporte entre Madrid y Andalucía

Imagen de autobuses en la estación de Villanueva de Córdoba-Los Pedroches desde donde Renfe tiene previsto el trasbordo de pasajeros por carretera hasta Córdoba - Joaquin Corchero - Europa Press

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha ampliado hasta el 7 de febrero el plan alternativo de transporte que estableció el pasado 20 de enero, tras la interrupción del servicio de alta velocidad entre Madrid y Andalucía por el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba).

La compañía ha tomado esta decisión después de que el Ministerio de Transportes haya anunciado que ya tiene los permisos judiciales necesarios para empezar a trabajar en las tareas de reconstrucción de la vía afectada en el accidente.

La previsión es que la línea pueda volver a estar operativa en unos 10 días naturales, lo que supondría llegar hasta el 6 o 7 de febrero, aunque las condiciones climáticas podrían complicar la evolución de los trabajos. La reparación se hará a través de una declaración de emergencia.

Desde que arrancó el plan alternativo de transporte el 20 de enero hasta el 25 del mismo mes, Renfe transportó a cerca de 13.000 personas, en concreto, 12.794 viajeros, en esos seis primeros días, existiendo plazas para un máximo de 27.384 personas.

En cuanto a la distribución por corredor, el de Madrid-Sevilla registró un total de 7.946 viajeros, siendo el número total de plazas ofertadas de 15.648. De su lado, la ruta Madrid-Málaga movilizó 4.829 viajeros totales, teniendo capacidad para 11.736 personas.