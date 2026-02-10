Renfe cifra en un 2% el seguimiento de la huelga de hoy y sindicatos apuntan a una mayor incidencia que ayer

Imagen del vestíbulo de la estación de Santa Justa de Sevilla durante la huelga en los trenes convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 10 Feb. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha cifrado en un 2,01% el seguimiento de la huelga que mantienen los sindicatos minoritarios este martes, aunque todavía se producen incidencias en los servicios, mayores que el lunes, según los representantes de los trabajadores, pese a que ayer los sindicatos mayoritarios aún no habían desconvocado.

Fuentes de la empresa aseguran que la normalidad en la prestación de los servicios se recupera progresivamente, aunque admiten que la huelga sigue provocando algunas demoras y alteraciones puntuales del servicio.

Para paliar esta situación, Renfe ha reubicado a los viajeros cuando ha sido posible, con el fin de minimizar las molestias derivadas de estos paros, que han afectado también a Iryo y Ouigo.

Después de que los sindicatos mayoritarios (Semaf, CCOO y UGT) desconvocasen la huelga el lunes por la tarde, Renfe pidió al Ministerio que se revocasen los servicios mínimos. Sin embargo, en Iryo y Ouigo se mantienen y continúan las cancelaciones.

Debido a que Renfe ha renunciado voluntariamente a los servicios mínimos, cualquier trabajador puede sumarse a la huelga en cualquier momento y servicio.

Desde CGT, uno de los sindicatos que mantiene la huelga, junto con Alferro y Sindicato Ferroviario (SF), defienden que se están detectando "muchas más supresiones e incidencias que ayer".

En concreto, aseguran que la zona Sur esta sufriendo supresiones de trenes de media distancia y Avant, así como en Galicia y Asturias. En Rodalies, puesto que la empresa achaca las incidencias a los problemas de la infraestructura, es más difícil valorar la afectación de la huelga.

Tras el lunes y el martes, la próxima jornada de paros será el miércoles, último día de este paro inicialmente convocado por todo el sector, pero desconvocado ayer por Semaf, CCOO y UGT tras arrancar al Gobierno un acuerdo para sumar 3.600 nuevos trabajadores en Adif y Renfe y más de 1.000 millones adicionales de inversión en el mantenimiento de las redes, entre otras medidas.