Renfe ganó 60 millones de euros en 2025 tras elevar un 19% los ingresos por la venta de billetes

Archivo - Viajero con un perro a punto de entrar a un tren - RENFE - Archivo

MADRID, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe obtuvo un beneficio neto consolidado de 60,2 millones de euros en 2025, frente a las pérdidas de 2,9 millones registradas el año anterior, lo que supone el regreso del grupo a la senda de los beneficios por primera vez desde 2019.

Se trata de la cifra definitiva incluida en sus cuentas anuales y que este miércoles la empresa ha dado a conocer, después de que a principios de año comunicase un beneficio provisional de más de 50 millones de euros, que finalmente se ha elevado hasta los más de 60 millones.

A lo largo de 2025, la compañía transportó 531,4 millones de viajeros, una actividad que se reflejó en un crecimiento del 19% de los ingresos por venta de billetes, hasta alcanzar los 2.000 millones de euros.

Este comportamiento permitió multiplicar por más de diez el resultado de la filial Renfe Viajeros, que concluyó el año con un beneficio neto superior a los 70 millones de euros, frente a los 5,4 millones obtenidos en 2024.

"La mejora del resultado se apoyó principalmente en la fortaleza de la demanda de los servicios de transporte de viajeros, el incremento de los ingresos por venta de billetes, la evolución positiva de los márgenes comerciales y una gestión más eficiente de los recursos", explica.

FORTALEZA DE LA ALTA VELOCIDAD

Los servicios de alta velocidad y larga distancia, abiertos a la competencia desde 2021, fueron uno de los principales motores de este crecimiento. Estos trenes, incluidos los que prestan servicio en corredores internacionales, contabilizaron unos ingresos por venta de billetes de 1.469 millones de euros, un 7,5% más que en el ejercicio anterior.

Por su parte, los trenes sujetos a obligaciones de servicio público (OSP), como Cercanías, Avant y Media Distancia, alcanzaron unos ingresos por venta de billetes de 532 millones de euros.

La actividad internacional volvió a contribuir de forma positiva a los resultados del grupo, consolidando la presencia de Renfe como operador y prestador de servicios de asistencia técnica y consultoría en otros países.

En este sentido, el impulso de mercados como Arabia Saudí, México y diversos países europeos permitió a Renfe Proyectos Internacionales alcanzar unos ingresos de 20,9 millones de euros, un 23,7% más que en el ejercicio anterior, y obtener un beneficio neto de 2 millones de euros.

Por último, la liquidez disponible se incrementó desde los 654,3 millones de euros registrados al cierre de 2024 hasta los 1.059,5 millones en 2025, mientras que el patrimonio neto alcanzó los 2.350 millones de euros, 115 millones más que en el ejercicio anterior.