Renfe invierte 85 millones de euros en la integración de un nuevo servicio de conectividad en sus trenes

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MADRID 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

Renfe incorporará un nuevo servicio integral de conectividad en sus trenes de Alta Velocidad y Larga Distancia, con el objetivo de mejorar la experiencia digital y la oferta de entretenimiento a bordo, lo que supondrá una inversión superior a los 85 millones de euros.

La nueva plataforma, basada en la evolución del actual modelo de PlayRenfe, integrará una infraestructura común de comunicaciones capaz de soportar de forma más eficiente los servicios operativos del tren, optimizará costes y facilitará la implantación de futuros proyectos tecnológicos, según explica la compañía en un comunicado.

El contrato contempla una inversión estimada de 49,7 millones de euros, a la que se suman 35,7 millones destinados a gastos operativos, y permitirá sustituir el esquema actual por una infraestructura de comunicaciones única capaz de dar soporte, además de a la red de entretenimiento a bordo, a los servicios de confort y a las aplicaciones operativas del tren.

Este entorno unificado agregará herramientas como los sistemas de información al viajero (SIV), la videovigilancia (CCTV), la diagnosis remota, el control energético y los futuros servicios digitales que se incorporen a la operación de los trenes.

Renfe explica que la red única combinará el mayor número posible de soluciones de conectividad como LTE, 5G y conectividad satelital de órbita baja (LEO), para mejorar la calidad del servicio, optimizar los recursos disponibles y aumentar la eficiencia de costes.

Con la incorporación de la conectividad satelital de órbita baja, se prevé que se reduzcan las interrupciones, se mejore la estabilidad de las comunicaciones a bordo y se maximice la cobertura y la capacidad de comunicación de los trenes.

Además, con las redes LTE 4G, 5G y LTE-M, la infraestructura quedará preparada para la futura implantación de la tecnología 5G NTN (Non-Terrestrial Networks), que permitirá la conexión directa a satélites mediante redes móviles.

Asimismo, el proyecto contempla una renovación tecnológica de la red interior de los trenes, con un incremento de la capacidad de transmisión hasta los 10 Gbps e incorporación de medidas avanzadas de ciberseguridad embarcada para proteger los equipos y el software a bordo.

No obstante, se priorizará el tráfico de datos en función de la criticidad de cada servicio, dando preferencia a las comunicaciones vinculadas a la operación ferroviaria frente a los servicios de entretenimiento.