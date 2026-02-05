Renfe, Iryo y Ouigo acuerdan con Adif aumentar en 25 minutos el trayecto Madrid-Barcelona hasta diciembre

Pantalla en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los tres operadores de trenes de alta velocidad en España, Renfe, Iryo y Ouigo, han acordado con Adif, la empresa pública que gestiona la infraestructura ferroviaria, reducir hasta diciembre la velocidad en la línea Madrid-Barcelona, lo que supondrá un aumento de 25 minutos en la duración media del trayecto.

Fuentes de los operadores confirman a Europa Press que estas limitaciones se mantendrán hasta el fin del actual horario de servicio, es decir, hasta el 13 de diciembre de 2026.

Se trata de una petición realizada por los operadores y a la que Adif ha accedido, tras la incertidumbre generada en estas últimas semanas, ya que buscan tener una mayor visibilidad para poner a la venta sus billetes.

Tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), en los que perdieron la vida dos maquinistas en ejercicio, estos profesionales han incrementado los avisos que reportan a Adif por incidencias en las vías, ante el temor de nuevos accidentes.

Ante estos reportes, Adif tiene que ordenar una reducción de velocidad y, posteriormente, en el tramo horario dedicado al mantenimiento (de noche), realizar las inspecciones o arreglos correspondientes.

Todo ello ha generado continuos retrasos en la línea Madrid-Barcelona, incluso hasta el punto de que algunos trenes llegaban de madrugada, lo que dificultaba realizar las labores de mantenimiento por la noche.

En este contexto, Adif solicitó a los operadores suprimir los últimos y los primeros trenes del día, para disponer de tiempo suficiente para mantener la red y realizar las inspecciones pertinentes, una situación que iba a mantenerse solo desde este jueves hasta el sábado, 7 de febrero, y que también implicaba una reorganización de horarios que elevaba en 25 minutos el tiempo medio de viaje entre Madrid y Barcelona.

Sin embargo, los operadores han solicitado ahora extender estas medidas, con el objetivo de poder planificar mejor sus ventas de billetes y normalizar la situación.

Según la información adelantada por 'El Economista', Adif también intenta, de esta forma, estabilizar la explotación del corredor y garantizar los servicios.

REORGANIZACIÓN DE HORARIOS

Esta semana, las tres compañías comunicaron que habían reorganizado sus servicios. Renfe trasladó que había suprimido los de las 20.27 y 21.07 desde Madrid y los de las 21.05 y 21.15 desde Barcelona, precisamente los últimos servicios del día; Iryo no operará el de las 16.37 desde Madrid y el de las 8.45 desde Barcelona; y Ouigo ya ha dejado de operar el de las 6.25 desde Barcelona y el de las 21.02 desde Madrid.

En cualquier caso, no se reducirán las plazas disponibles, puesto que los pasajeros afectados serán reubicados en los trenes más próximos, que en algunos casos operarán en doble composición (dos trenes unidos).

Algunos de estos cambios se están aplicando desde el jueves pasado y los pasajeros afectados están siendo avisados por correo electrónico.