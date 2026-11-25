El servicio de alta velocidad parado en la estación de Málaga, María Zambrano, tras el accidente ferroviario en Urda (Toledo) que ha obligado a interrumpir la circulación de la línea de alta velocidad Madrid-Andalucía. 28 de octubre de 2026 en Málaga. - Álex Zea - Europa Press

MADRID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe está preguntando a los pasajeros habituales de la línea de Alta Velocidad Madrid-Andalucía por su experiencia tras los cortes de vía por el accidente ferroviario de Urda (Toledo) y valora un próximo Plan Alternativo de Transporte (PAT) basado en un viaje en tren con un enlace hasta que se restablezca el servicio, según una encuesta a la que ha tenido acceso Europa Press.

El operador español ha enviado a algunos clientes por correo electrónico una encuesta en la que afirma que están trabajando para solucionar la movilidad de la ciudadanía afectada por el corte de vía generado con motivo del accidente de Urda, que ha provocado al menos 69 muertes, y les pregunta cómo están solucionando su movilidad "en estas circunstancias", con el fin de "tomar decisiones para mejorar el servicio" que ofrece.

En la misma, también plantea cuestiones relacionadas con el accidente de Adamuz (Córdoba), como si los viajeros utilizaron el PAT de Renfe por autobús entre Córdoba y Antequera tras los cortes producidos o si recomendarían el plan alternativo que la empresa puso en marcha.

"Estamos realizando una breve encuesta a clientes habituales de Renfe en las líneas afectadas por el terrible accidente de Urda para conocer cómo está afectando la interrupción del servicio ferroviario a tus desplazamientos y si las alternativas actuales responden a tus necesidades", informa la compañía en la encuesta.

Para ello, plantea cuestiones como los medios alternativos que solía utilizar la persona (otros vehículos, otros trenes de Renfe o de Iryo...), la frecuencia con la que ha mantenido sus desplazamientos habituales entre Madrid y Sevilla con cualquier transporte, si usaba otras compañías o medios para dichos desplazamientos, los motivos de esos viajes y cómo realiza en la actualidad los viajes referidos (como avión, vehículo compartido o propio, o autobús regular).

Además, Renfe adelanta en la encuesta que está planificando la puesta en marcha de un PAT que consistiría en "un viaje en tren con un enlace" y se ofrecería "hasta que se restablezca el servicio ferroviario con normalidad".

Al respecto, se interesa por la predisposición que tendría hipotéticamente el pasajero encuestado para utilizarlo cuando comience, entre otras preguntas de la encuesta, para cuyo desarrollo técnico Renfe ha contratado a la consultora Gfk.