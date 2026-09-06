Renfe permitirá acceder con patinete eléctrico a sus trenes para facilitar la movilidad de la población - RENFE

MADRID 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe volverá a permitir el transporte de patinetes eléctricos a bordo de sus trenes a partir de este lunes, 7 de septiembre, como parte de su apuesta por una movilidad cada vez más integrada, sostenible y accesible.

La medida se aplicará en los servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia, con las excepciones temporales de los núcleos de Rodalies y Cercanías Euskadi, donde por el momento no estará permitida.

Esta decisión facilitará los desplazamientos intermodales de miles de personas que recurren a estos vehículos para completar los trayectos de "primera y última milla" entre su domicilio, la estación y su centro de trabajo o estudios, según ha informado en un comunicado.

Esta actualización del marco de transporte se produce tras la entrada en vigor del nuevo contexto normativo estatal para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), el cual incorpora sistemas obligatorios de identificación, registro y aseguramiento que permiten reforzar las garantías de seguridad tanto para los usuarios de dichos vehículos como para el resto de viajeros.

INTERMODALIDAD Y PESO DE LA MICROMOVILIDAD

La compañía ferroviaria ha destacado que la combinación del tren y el patinete constituye una solución eficaz para resolver los desplazamientos en áreas metropolitanas y entornos urbanos.

Según datos de la Federación Española de Vehículos de Movilidad Personal, en España circulan actualmente alrededor de siete millones de patinetes eléctricos y otros VMP, una cifra que refleja el peso creciente de este medio para cubrir distancias cortas de forma sostenible, flexible y accesible.

La prohibición temporal adoptada en 2023 afectó especialmente a aquellos usuarios que habían integrado este vehículo en su rutina diaria por motivos laborales, educativos o económicos.

De este modo, la recuperación de este servicio permitirá ampliar las opciones de transporte asequibles, reducir los tiempos de viaje, facilitar el acceso al transporte público y mejorar la conectividad de distintos colectivos, reforzando el compromiso de Renfe con la sostenibilidad ambiental, la cohesión social y la reducción del uso del vehículo privado.

REQUISITOS ESTRICTOS DE SEGURIDAD A BORDO

La readmisión de los patinetes se realiza bajo una regulación específica que permite controlar e identificar los vehículos en circulación.

En este sentido, Renfe solo permitirá el acceso a aquellos patinetes homologados que cumplan con la Ley 5/2025, la cual adapta la normativa española a la Directiva europea (UE) 2021/2118 e incorpora a los vehículos personales ligeros (VPL) al sistema de seguro obligatorio de responsabilidad civil.

Asimismo, deberán cumplir con las exigencias de la Dirección General de Tráfico (DGT): estar inscritos en su registro de vehículos, contar con una placa o etiqueta identificativa visible (o matrícula en su caso), disponer del seguro obligatorio de responsabilidad civil en vigor y contar con el certificado de circulación correspondiente.

Durante el trayecto, los patinetes deberán permanecer plegados y apagados en todo momento, quedando totalmente prohibida la recarga de baterías a bordo.

Los usuarios deberán situarlos en los espacios habilitados o en zonas donde generen la menor interferencia, sin obstaculizar pasillos, puertas, salidas de emergencia ni plazas prioritarias.

La operadora reforzará las campañas informativas para los usuarios y la comunicación interna con el personal operativo y de seguridad para velar por el cumplimiento estricto de las normas.

ALINEACIÓN CON LA EXPERIENCIA EUROPEA

Con este paso, Renfe se alinea con la operativa habitual de diversos administradores ferroviarios europeos de países como Alemania, Italia o Francia, donde el transporte de VMP se permite en servicios de larga distancia y cercanías o regionales bajo premisas de seguridad similares, como llevar el vehículo plegado, apagado y sin recargar durante el trayecto.

Con esta medida, la compañía da respuesta a una demanda social y regulatoria manteniendo como prioridad la protección y seguridad de todos los viajeros.