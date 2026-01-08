Retrasos en trenes de Alta Velocidad de larga y media distancia por un robo de cable entre Córdoba y Guadajoz

Archivo - Tren de alta velocidad de Renfe en una imagen de archivo - EUROPA PRESS - Archivo

CÓRDOBA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los trenes de Alta Velocidad de larga y media distancia registran retrasos desde primera hora de este jueves 8 de enero por una incidencia provocada por un robo de cable entre Córdoba y Guadajoz.

Según informa el Administración de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) en sus redes sociales, consultadas por Europa Press, la incidencia se ha detectado sobre las 07.00 horas y desde entonces "se está trabajando para solucionarla a la mayor brevedad posible".

Además continúa suspendida un día más la circulación de trenes Media y Larga Distancia este jueves entre Madrid y Algeciras (Cádiz) a la altura de la localidad gaditana de Castellar de la Frontera por acumulación de agua en las vías tras el temporal Francis.

Renfe informa en sus redes sociales de que se mantiene este jueves el servicio alternativo por carretera para los viajeros afectados y que amplía también a esta jornada los cambios y anulaciones gratuitos en los trenes afectados.