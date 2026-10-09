Ryanair pone a la venta sus primeras nuevas rutas de verano de 2027 con Alicante, Málaga, Sevilla y Reus

Archivo - Mostradores de la aerolínea Ryanair, en la Términal 1 (T1) del Aeropuerto Madrid-Barajas Adolfo Suárez (MAD), a 16 de julio de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Ryanair ha puesto a la venta las primeras 29 nuevas rutas de su programación para el próximo verano de 2027, que incluye las conexiones desde Alicante a Nápoles y Tánger, junto con Málaga-Norwich, Menningen-Sevilla y Newcastle-Reus, según un comunicado de la aerolínea.

Además, el resto de nuevas conexiones son: Atenas-Turín, Bari-Friedrichshafen, Bari-Leeds Bradford, Bari-Oslo Torp, Birmingham-Breslavia (Wroclaw), Bournemouth-Oporto, Bratislava-La Canea (Chania), Brindisi-Varsovia, Budapest-Leeds Bradford, Burgas-Breslavia (Wroclaw), Catania-Wroclaw, Corfú-Leeds Bradford, Dubrovnik-Varsovia Modlin, East Midlands-Gdansk, Exeter-Oporto, Friedrichshafen-Oporto, Cracovia-Tánger, Gdansk-Estocolmo Skavsta Leeds, Bradford-Tirana, Memmingen-Varna, Newcastle-Rodas, Palermo-Marrakech, Palermo-Tirana y Tánger-Turín.

Con estas primeras rutas ya disponibles para reservar en la web y la 'app' de la 'low cost' irlandesa, en total operará más de 2.500 rutas que abarcarán 230 destinos durante la temporada estival.

"Estas son las primeras rutas nuevas de nuestro programa de verano de 2027 que salen a la venta, y próximamente anunciaremos más novedades a medida que Ryanair continúe expandiendo la red de rutas más grande de Europa", ha asegurado su directora de Marketing, Dara Brady.