Saiz defiende el ejercicio de "transparencia" de Puente, que está "dando la cara a pecho descubierto"

MADRID, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha salido en defensa del ministro de Transportes, Óscar Puente, por el ejercicio de "transparencia e información" sobre el accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), que costó la vida de 45 personas.

"Como responsable política, yo me siento dignificada con un ministro que está dando la cara, que está comprometido al 100% con buscar las respuestas y dando explicaciones en todo momento en diferentes medios de comunicación todo el rato", ha señalado Saiz en declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press.

Preguntada por si cree que Puente ha cometido algún error en sus declaraciones de estos días, Saiz ha subrayado que "qué se estaría diciendo" si no hubiera salido a dar explicaciones.

"Yo valoro de manera importante el esfuerzo que está haciendo. Mañana mismo va otra vez a comparecer y es un ejercicio absolutamente de transparencia, de información y de estar dando la cara a pecho descubierto", ha insistido.

Sobre las diferencias que parece tener Puente con el presidente de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), la ministra ha indicado que Puente no puede estar contestando todo el rato a lo que se diga y que lo importante es que la comisión trabaje para obtener todas las conclusiones y encontrar las respuestas.

"Y evidentemente que se den esas respuestas trabajando con colaboración, no solamente con la comisión, sino también con la investigación judicial", ha añadido.

Saiz ha comparado la gestión que está haciendo Puente de esta tragedia con la que hizo el ya expresidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, de la tragedia de la DANA. "Es dificilísimo encontrar todavía al presidente (Mazón), escuchar las explicaciones y encontrar al responsable donde tenía que estar. En este caso, desde el minuto uno, el ministro de Transportes ha estado donde tenía que estar y sigue estando, dando explicaciones en la búsqueda de la verdad y siempre con la empatía y el acompañamiento de las víctimas", ha subrayado.

Sobre qué ministros asistirán al funeral por las víctimas del accidente de Adamuz, Saiz ha señalado que la representación "va a ser al máximo nivel" y que, además de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, asistirán otros miembros del Ejecutivo que "no puede detallar en estos momentos". "Pero insisto, siempre al lado de las víctimas", ha concluido.