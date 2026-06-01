Sánchez y Puente supervisan el nuevo vestíbulo de Chamartín antes de su inauguración este martes

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han supervisado el nuevo vestíbulo principal de la estación Chamartín-Clara Campoamor. - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, han supervisado el nuevo vestíbulo principal de la estación madrileña de Chamartín-Clara Campoamor, que ha culminado su renovación y entra en servicio a partir de este martes.

"A partir de mañana los viajeros van a disfrutar de una estación más amplia y más moderna, que va a contar con el doble de vías para trenes de alta velocidad", ha afirmado Sánchez en un mensaje en 'X', recogido por Europa Press.

Por su parte, Transportes ha señalado en un comunicado que las obras han supuesto una inversión de 560 millones de euros. "Se han realizado manteniendo el servicio en todo momento, con un esfuerzo técnico y de planificación sin precedentes", ha subrayado el Ministerio.

El nuevo vestíbulo principal cuenta con 18.000 metros cuadrados distribuidos en zonas comunes y espacios específicos para los usuarios y áreas comerciales y de restauración.

De este modo, Chamartín-Clara Campoamor pone a disposición de los usuarios cerca de 27.000 metros cuadrados distribuidos en dos vestíbulos --el principal y el central subterráneo-- y un paso inferior con el fin de facilitar el tránsito de los viajeros.

En total, Chamartín cuenta con 25 vías pasantes con salida hacia el norte y el sur: 12 de alta velocidad y 13 de ancho ibérico, además de cuatro vías auxiliares en la cabecera norte destinadas a estacionamiento y maniobras.

Según informa Transportes, al inicio de las obras había 21 vías, 15 de ancho ibérico para servicios de Cercanías y de Media y Larga Distancia de red convencional y seis de alta velocidad terminales (sin continuidad hacia el sur).