Seguirá suspendida este lunes la circulación de trenes entre Ulldecona y L'Aldea por la lluvia en Tarragona

Archivo - Un cnvoy ferroviario en la zona portuaria de Tarragona - TARRAGONA - Archivo

MADRID 12 Oct. (EUROPA PRESS) -

La circulación de trenes entre los municipios catalanes de Ulldecona y L'Aldea permanecerá suspendida mañana lunes debido a la lluvia desencadenada en la provincia de Tarragona.

Según ha informado Renfe a través de un mensaje en la red social 'X', recogido por Europa Press, la suspensión de la circulación se debe a los daños causados por el temporal asociado a la dana Alice.

Hasta las 20.00 horas aproximadamente ha afectado a más de 3.000 viajeros y a 17 trenes --algunos de los cuales estaban circulando y han tenido que retroceder a otras estaciones-- y otros se han cancelado.

Así, la reanudación del servicio está prevista para las 11.00 horas, "siempre que se den las condiciones óptimas de seguridad": "Desde Renfe y Adif estamos trabajando para restablecer el servicio cuanto antes y os mantendremos informados".