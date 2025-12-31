Los servicios de Eurostar siguen en funcionamiento aunque con retrasos acumulados

Archivo - Trenes - Rolf Vennenbernd/dpa - Archivo

MADRID 31 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los trenes Eurostar circulan este miércoles 31 de diciembre con normalidad relativa, aunque persisten retrasos notables en las salidas desde París Gare du Nord hacia Londres y otras ciudades, como consecuencia del grave problema eléctrico ocurrido ayer en el Eurotúnel.

Según las últimas informaciones facilitadas por la operadora y verificadas en directo por la BBC, el primer servicio del día desde París a Londres (salida prevista a las 07:12 CET) partió sin incidencias. Sin embargo, los trenes posteriores ya acumulan demoras por el efecto dominó de la interrupción del martes.

El tren programado a las 07:42 partirá finalmente a las 08:22 (retraso de 40 minutos), el servicio de las 08:42 se retrasará hasta las 09:12 (30 minutos de demora) y el convoy de las 10:12 saldrá con una hora de retraso, a las 11:12 .

En el sentido contrario, desde Londres St Pancras, el primer Eurostar del día (06:01 GMT) fue cancelado, mientras que el siguiente (06:31 GMT) salió con 25 minutos de retraso y se espera que llegue a París alrededor de las 10:14.

Eurostar ha confirmado que intenta operar la totalidad de los servicios programados para hoy, pero advierte de que podrían producirse más retrasos o cancelaciones de última hora debido a los impactos acumulados del fallo de suministro eléctrico resuelto durante la noche del martes al miércoles.

Por su parte, el servicio de transporte de vehículos LeShuttle (Eurotúnel) muestra una clara mejoría: las esperas se han reducido a hasta 3 horas en la terminal de Calais (Francia) y solo 30 minutos en Folkestone (Reino Unido), tras las colas de hasta 6-10 horas registradas ayer.

La operadora Getlink, responsable de la infraestructura del túnel, indicó que el problema eléctrico quedó resuelto durante la madrugada y que ambos carriles ya están operativos, aunque recomendó a los pasajeros verificar en tiempo real el estado de su viaje a través de la web o app de Eurostar.

La compañía ofrece cambios de fecha sin coste, reembolsos completos y compensación por gastos razonables (alojamiento, comidas y transporte alternativo) a los pasajeros afectados.

El incidente, ocurrido en plena operación salida de fin de año, ha puesto de relieve una vez más la dependencia de esta infraestructura crítica que une el Reino Unido con el continente europeo, justo en uno de los periodos de mayor afluencia de viajeros.