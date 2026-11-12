El Sindicato Ferroviario convoca una manifestación en Madrid el 14 de noviembre por la "máxima seguridad"

MADRID, 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Sindicato Ferroviario ha convocado una manifestación en Madrid para este sábado, 14 de noviembre, con el objetivo de reivindicar la "máxima seguridad" en el ferrocarril español, y ha reclamado un "cambio radical" en las Administraciones y la creación de una mesa sectorial que englobe a todos los actores, según ha anunciado este jueves.

Se trata de una manifestación "en defensa de la máxima seguridad" en el ferrocarril nacional que saldrá a las 12.00 horas desde los jardines de Nuevos Ministerios en la capital, frente a la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, y que discurrirá por el Paseo de la Castellana, Paseo de Recoletos, Paseo del Prado y Plaza del Congreso.

Así, la fuerza sindical exige en un comunicado un "cambio radical" en las políticas ferroviarias por parte de las Administraciones públicas, de forma que el Ministerio, Adif y los operadores pongan el foco en la máxima seguridad de las circulaciones, los usuarios y los trabajadores del sector.

Por ello, demanda buscar el "máximo consenso" entre todos los actores del mismo y crear una mesa sectorial que incluya también a los sindicatos, las asociaciones de víctimas y la AESF, con la misión de analizar la situación actual, plantear acciones por la seguridad y adoptarse medidas de urgencia que palien "lo máximo posible las deficiencias" reveladas tras los accidentes mortales de Angrois (Santiago de Compostela), Adamuz (Córdoba) y Urda (Toledo) para que no se vuelvan a repetir sucesos de ese tipo.

En concreto, desde la fuerza sindical piden una revisión "crítica e independiente" del informe de CIAF sobre Angrois --accidente que provocó 80 muertes en 2013--, con la participación de instituciones europeas y garantías de independencia, para conocer todos los detalles y esclarecer las causas.

También exigen una investigación independiente y con supervisión europea de los accidentes de Adamuz y Urda de este 2026 y plantean la eliminación del ASFA como sistema de respaldo, de los sistemas nominales LZB y ERTMS, en la alta velocidad, y sustituirlo por una modificación de "toda la normativa" al respecto para obligar a rebasar en marcha a la vista y sin superar los 40 km/h cuando se produzca una caída del sistema nominal.

Además, demandan una auditoría independiente de la renovación de la línea Madrid-Sevilla, que se acelere la puesta en servicio del ERTMS en la misma y un cambio en el modelo de mantenimiento que dé a Adif el control "total y absoluto" de todos los mantenimientos de la infraestructura con medios propios.

Finalmente, el SF solicita el incremento de las plantillas de los centros de regulación de la circulación; el "fin de las presiones" a los trabajadores de conducción, circulación y centros de gestión que "anteponen criterios de producción a criterios de seguridad" y el establecimiento de una "verdadera cultura de seguridad" para que "nada ni nadie" esté por encima de esta en el tráfico ferroviario, entre otros medidas.

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