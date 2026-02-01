Sindicatos se concentran este martes frente al Ministerio de Transportes para exigir más seguridad en el tren

Vías de tren, a 31 de enero de 2026, en Amurrio, Álava - Iñaki Berasaluce - Europa Press

MADRID 1 Feb. (EUROPA PRESS) -

Todos los sindicatos presentes en los comités generales de las dos grandes empresas públicas del sector ferroviario en España, Adif y Renfe, se concentrarán este martes, 3 de febrero, a las 12.00 horas ante la sede del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de Madrid para exigir más seguridad, antes de que se produzca la huelga convocada en Renfe para los días 9, 10 y 11 de febrero.

El sindicato de maquinistas Semaf, CCOO, UGT, CGT, Sindicato Ferroviario y Sindicato de Circulación Ferroviaria, todos ellos en alguno de los dos comités de empresa, así como otras organizaciones como Alferro o USO, presentes en otras empresas que prestan servicios en el sector ferroviario, se concentrarán este martes y se sumarán a la huelga.

Esta nueva movilización de todos los trabajadores del sector también afecta a Iryo y Ouigo, a Serveo como contratista de los servicios a bordo y a empresas privadas de transporte de mercancías como Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail.

Las protestas surgen a raíz de los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), para reclamar un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, revertir la externalización de servicios a terceras empresas y aumentar las plantillas.

"La reivindicación principal es un cambio estructural en la adopción y aplicación de mecanismos en todo el ámbito ferroviario que garanticen la seguridad y la calidad del sistema. Empezando por adoptar medidas, a la mayor brevedad posible, cuando un profesional comunica formalmente situaciones de riesgo y anomalías en las infraestructuras ferroviarias, y terminando por la adopción proactiva de actuaciones frecuentes de diagnóstico y prevención sobre la red", explica Semaf.

El viernes hubo una reunión en el marco de la Comisión de Conflictos Laborales de Adif, donde los representantes de la empresa se comprometieron a pedir al Gobierno un incremento de la plantilla adicional a los 1.304 nuevos ingresos que se prevén este año, lo que redundaría en una internalización de las cargas de trabajo.

Asimismo, propusieron una revisión de protocolos y procedimientos específicos ante condiciones meteorológicas adversas, una formación específica para afrontar situaciones de estrés derivadas de accidentes y emergencias, un incremento del porcentaje del presupuesto dedicado al mantenimiento y realizar un análisis de las distintas líneas, su grado de saturación y la comparativa con los países del entorno.