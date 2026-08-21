Los sindicatos convocantes de la huelga acuden a la mediación de hoy con Airbus tras los plantones anteriores

Archivo - FILED - 06 June 2024, Brandenburg, Schoenefeld: The Airbus logo can be seen behind a model of the Eurodrone during the International Aerospace Exhibition (ILA) at Berlin Brandenburg Airport (BER). Photo: Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Sebastian Christoph Gollnow/dpa - Archivo

MADRID 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los sindicatos CGT, UGT y ÚTIL, convocantes de una huelga indefinida en Airbus España a partir del 24 de agosto, acudirán este viernes a la nueva mediación con la empresa en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA), tras los dos plantones en encuentros anteriores y después de que el fabricante se abriera al diálogo para negociar la vinculación del incremento salarial al IPC en una nueva propuesta, entre otras medidas.

Así lo han confirmado fuentes sindicales a Europa Press, mientras que el resto de representación sindical, es decir, CCOO, SIPA y ATP --los tres que firmaron la anterior oferta que fue rechazada por los trabajadores--, también se presentará a la reunión.

"El reto compartido es definir de forma conjunta un equilibrio que garantice esta recuperación sin comprometer la competitividad de Airbus en España ni perjudicar los incrementos individuales o las promociones", según un reciente comunicado de la compañía dirigido a los trabajadores.

Además de vincular al alza salarial al IPC, en la nueva posición de Airbus, la compañía traslada que buscará "el mejor escenario de colaboración" con respeto a la actual política de trabajo a distancia y de los acuerdos individuales vigentes, mientras que el disfrute de las vacaciones se respetará como se ha venido realizando hasta la fecha.

Del sistema Bradford --método estadístico de control y gestión del absentismo laboral--, en palabras del fabricante, retirará el recurso de casación interpuesto ante la Sala de lo Social del Tribunal Supremo para que las partes puedan negociar un sistema alternativo.

Comedores y servicios sociales, transporte colectivo y rutas, flexibilidad horaria, catálogo de puestos tipo y resolución global del conflicto son otras materias restantes en las que Airbus se abre a dialogar y negociar para alcanzar un acuerdo.

La actual intención de los tres primeros sindicatos es convocar un parón de tres horas en las fábricas de Airbus España el próximo lunes, además de celebrar sendas asambleas para convertir la movilización en una huelga indefinida y a jornada completa desde el día siguiente, 25 de agosto.

Tras el rechazo a las propuestas de la compañía en el referéndum de finales de julio y ante la convocatoria de huelga, Airbus considera que es su responsabilidad "utilizar todas las vías disponibles para mantener abierto el diálogo y evitar el bloqueo".