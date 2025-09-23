Sumar exige a Óscar Puente rescatar la autopista del Huerna en Asturias para liberarla de peajes

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, durante una entrevista para Europa Press, en el Congreso de los Diputados, a 17 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Sumar en el Congreso, Verónica Martínez Barbero, ha exigido este martes al ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, rescatar la concesión de la autopista del Huerna en Asturias para liberarla de peajes.

En una rueda de prensa este martes en el Congreso, Barbero ha explicado que con esta carrera sucede "exactamente lo mismo" que con la AP-9 en Galicia, es decir, son carreteras con peajes liberalizadas que tienen concesión hasta prácticamente el 2050.

"Hay que rescatar ya la concesión y suprimir el peaje. Tenemos que recuperar esta y otras autopistas para lo público. No vale seguir subvencionando los beneficios millonarios de empresas privadas", ha aseverado la portavoz de Sumar.

Barbero ha enfatizado que los peaje en ambas vías de la carretera son un "agravio" para la ciudadanía y un "castigo" para la actividad económica, y ha asegurado que la Comisión Europea ha sentenciado que la ampliación de la concesión hasta 2050 decretada por el Gobierno de José María Aznar "fue irregular".

En este sentido, la diputada ha insistido en que Sumar está comprometida con la supresión de los peajes, pues los considera "un gravamen injusto" para quienes necesitan usar estas infraestructuras, y más aún si como en este caso se trata "de una ilegalidad alentada por el PP y por su modelo del pelotazo".