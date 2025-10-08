Sumar llevará una propuesta al Congreso para pedir al Gobierno rescatar la autopista del Huerna en Asturias

Archivo - El portavoz de la Comisión de Sanidad del grupo parlamentario Sumar, Rafael Cofiño, durante el acto de presentación del VII Barómetro EsCrónicos, en el Congreso de los Diputados, a 22 de noviembre de 2024, en Madrid (España). - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

La propuesta coincide con una proposición de ley que el PP ha registrado para suprimir los peajes en la carretera

MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado por Asturias de Sumar Rafael Cofiño ha anunciado este miércoles que su grupo parlamentario va a registrar una proposición no de ley en el Congreso para pedir al Gobierno que se rescate la concesión de la autopista del Huerna en Asturias para liberarla de peajes.

En una rueda de prensa este miércoles en la Cámara Baja, Cofiño ha dicho que la supresión del peaje de Huerna es una lucha colectiva de toda la sociedad asturiana desde hace años, tanto de la ciudadanía, como de sindicatos, empresas y fuerzas políticas.

La concesión que impone peajes en esta carretera estará presente hasta prácticamente el 2050 debido a las reiteradas prórrogas de las que se ha venido beneficiando. El diputado de Sumar ha alegado que la Comisión Europea ha emitido recientemente un dictamen que dice que la prórroga de la concesión "se otorgó de forma irregular" por parte del PP de José María Aznar y de Francisco Álvarez-Cascos.

En este escenario, Cofiño ha apuntado que recientemente las principales fuerzas políticas y agentes sociales de la comunidad han suscrito un manifiesto en defensa de la supresión del peaje en esta autopista. Y ese será el contenido de la proposición no de ley que Sumar elevará a la Cámara Baja.

DENUNCIA UN AGRAVIO "HISTÓRICO" EN ASTURIAS

El manifiesto reza que la liberalización de la autopista supone "un agravio histórico que condiciona la vida de miles de personas y sitúa a la comunidad en desventaja frente a otros territorios del estado". "Creemos que es fundamental que mantengamos la unidad en torno a la supresión del peaje", añade.

"Si en Asturias nos hemos logrado poner de acuerdo, simbolizando nuestra unidad, en el Congreso también es necesario mantener esa misma unidad, sin fisuras y sin protagonismos de partidos", ha apostillado.

Sumar no es la única formación que ha llevado una propuesta sobre este asunto a la Cámara Baja, puesto que el PP registró el pasado viernes una proposición de ley para precisamente pedir la supresión de los peajes.

Sobre la postura de Sumar en torno a esta norma, el diputado del grupo plurinacional no ha querido entrar en detalle y se ha limitado a defender el mensaje que traslada el manifiesto y quedará recogido en la proposición no de ley. "No se trata de llegar primero, sino de que lleguemos todos unidos", ha zanjado.