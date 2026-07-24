Los trabajadores de Airbus votan en contra del acuerdo con la empresa

Imagen de la concentración de trabajadores de Airbus San Pablo - EUROPA PRESS

MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Airbus han votado en contra del preacuerdo alcanzado con la dirección de la empresa por los sindicatos CCOO, Sipa y ATP, que incluye una revisión salarial del 12% hasta 2027 y mantener los dos días de teletrabajo actuales.

Desde Sipa han afirmado a Europa Press que al entender que ha perdido la confianza de los empleados no suscribe el acuerdo y retira la convocatoria de huelga. "Damos así el espacio necesario al resto de las organizaciones que no han firmado el preacuerdo (CGT, UGT y UTIL) parea proceder a la presentación de una nueva papelete de huelga si así lo consideran", ha explicado en un comunicado.

Asimismo, ha indicado que el próximo lunes 23 de julio, volverán a sus puestos de trabajo "con toda normalidad".

Por tanto, CGT, UGT y ÚTIL "tendrán ahora que continuar con la iniciativa", ha destacado, además.

Airbus calificó el preacuerdo de una oportunidad "única" para marcar un punto de inflexión en este conflicto laboral, y señaló también que "no es el punto final", ya que es el inicio de un "cambio profundo" que la empresa también ve "necesario".

Por último desde Sipa han agradecido a "todos" los que les han acompañado "en este proceso" y "a toda la plantilla por expresarse libremente en referéndum". "Estos días han sido muy duros", continúa el texto, "seguimos pensando que era un buen acuerdo y con el tiempo se entenderá".

Y añaden que la organización "se ha dejado su reputación" por "el camino" y "24 días de salario al igual que todas aquellas personas que han secundado la huelga de verdad".