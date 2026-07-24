Los trabajadores de Airbus votan en contra del acuerdo con la empresa

Imagen de la concentración de trabajadores de Airbus San Pablo
Imagen de la concentración de trabajadores de Airbus San Pablo - EUROPA PRESS
Europa Press Economía Finanzas
Publicado: viernes, 24 julio 2026 23:15
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MADRID 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los trabajadores de Airbus han votado en contra del preacuerdo alcanzado con la dirección de la empresa por los sindicatos CCOO, Sipa y ATP, que incluye una revisión salarial del 12% hasta 2027 y mantener los dos días de teletrabajo actuales.

Desde Sipa han afirmado a Europa Press que al entender que ha perdido la confianza de los empleados no suscribe el acuerdo y retira la convocatoria de huelga. "Damos así el espacio necesario al resto de las organizaciones que no han firmado el preacuerdo (CGT, UGT y UTIL) parea proceder a la presentación de una nueva papelete de huelga si así lo consideran", ha explicado en un comunicado.

Asimismo, ha indicado que el próximo lunes 23 de julio, volverán a sus puestos de trabajo "con toda normalidad".

Por tanto, CGT, UGT y ÚTIL "tendrán ahora que continuar con la iniciativa", ha destacado, además.

Airbus calificó el preacuerdo de una oportunidad "única" para marcar un punto de inflexión en este conflicto laboral, y señaló también que "no es el punto final", ya que es el inicio de un "cambio profundo" que la empresa también ve "necesario".

Por último desde Sipa han agradecido a "todos" los que les han acompañado "en este proceso" y "a toda la plantilla por expresarse libremente en referéndum". "Estos días han sido muy duros", continúa el texto, "seguimos pensando que era un buen acuerdo y con el tiempo se entenderá".

Y añaden que la organización "se ha dejado su reputación" por "el camino" y "24 días de salario al igual que todas aquellas personas que han secundado la huelga de verdad".

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