El transporte por carretera celebra que Ley de Movilidad supone un avance en digitalización de documentación

Archivo - Varios vehículos circulan en la autovía A4, a 27 de junio de 2025, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Asociación del Transporte Internacional por Carretera (Astic) ha celebrado que la Ley de Movilidad Sostenible, aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados, marca "un antes y un después en la digitalización de la documentación del transporte por carretera, dando un paso decisivo".

Así, tal y como ha indicado en un comunicado la entidad, la nueva legislación establece que, en un plazo máximo de diez meses desde su publicación en el BOE, el documento de control administrativo del transporte público de mercancías deberá gestionarse de forma plenamente digital.

"Este nuevo marco legal, que impulsa una operativa más ágil, segura, eficiente y sostenible, marca un punto de inflexión que sitúa al transporte por carretera español a la vanguardia", ha señalado Astic.

PRIMER VIAJE EN LA HISTORIA DEL TRANSPORTE POR CARRETERA CON ECMR

El vicepresidente ejecutivo de la organización y miembro de la ejecutiva de la Organización Internacional del Transporte por Carretera (IRU), Ramón Valdivia, ha subrayado que la obligatoriedad del documento de control "podría impulsar la adopción de otros documentos electrónicos, como la carta de porte electrónica (eCMR)".

En este sentido, Valdivia ha recordado que "fue precisamente Astic quien promovió la carta de porte electrónica". "En 2015, junto con nuestro asociado Transfollow, iniciamos las gestiones necesarias para su implementación en España", ha señalado, detallando que en otoño de 2016 lo presentaron al entonces Ministerio de Fomento, y, un año después, su afiliado Primafrio recorrió la ruta Huelva-Perpiñán con eCMR, en colaboración con la asociación francesa FNTCR, marcando así "el primer viaje en la historia del transporte por carretera con CMR electrónico".

NECESIDAD DE MODERNIZACIÓN OPERATIVA Y MAYOR COMPETITIVIDAD

Así, desde Astic consideran que el tránsito hacia los documentos digitales responde a una "doble necesidad". Por un lado, la modernización operativa, ya que elimina trámites presenciales y reduce el papeleo, entre otros, y por otro, la mayor competitividad y sostenibilidad al contribuir a la eficiencia de la cadena de suministro y mejorar la trazabilidad de las mercancías.

"Esta nueva ley se encuentra en nuestro sector con dos grandes desafíos, la digitalización, que exige un cambio cultural y una transformación profunda en la mentalidad de las empresas de transporte, y lograr que todos los actores del ecosistema -transportistas, cargadores, operadores logísticos y Administración- avancen conjuntamente hacia la adopción de sistemas interoperables que faciliten la eficiencia en toda la cadena de valor", ha explicado Ramón Valdivia.

Para terminar, la asociación ha resaltado que dicha norma también contempla "dos puntos destacables para su sector". Estos son, la promoción de aparcamientos seguros para camiones y los 'sandbox', espacios diseñados para probar nuevas tecnologías o servicios bajo supervisión y con flexibilidad normativa antes de su implantación general.

"Un 'sandbox' podría permitir que una empresa de transportes realizara una ruta con vehículos eléctricos autónomos en un área limitada, recopilando datos sobre eficiencia y seguridad, antes de que se autorice su despliegue masivo", ha concluido Valdivia.