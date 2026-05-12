El transporte ferroviario de alta velocidad se desploma un 17,7% en marzo y un 21,3% en primer trimestre

Archivo - Trenes AVE en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes- Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MADRID 12 May. (EUROPA PRESS) -

El transporte ferroviario de larga distancia cayó un 15,8% interanual en marzo, hasta los 3,7 millones de viajeros, y dentro de él la alta velocidad (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) se desplomó un 17,7%, con poco más de tres millones de usuarios, afectado por la suspensión del servicio en algunos trayectos y cortes en el tráfico, según los datos provisionales publicados este martes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el resto del transporte de larga distancia decreció un 5,5% interanual en marzo, hasta los 655.000 viajeros, en tanto que el los pasajeros de Cercanías bajaron un 3,5%, hasta los 51,4 millones de usuarios, y los de Media Distancia disminuyeron un 13,5%, hasta los 3,5 millones de viajeros.

De este modo, sumando todas las modalidades del transporte ferroviario, el número de viajeros que utilizaron el tren para sus desplazamientos interurbanos registró un descenso del 5,1% en marzo en comparación con el mismo mes de 2025.

En el primer trimestre del año, el número de usuarios del ferrocarril de larga distancia se redujo un 19,6%, con un descenso del 21,3% en el volumen de usuarios de la alta velocidad.

En conjunto, más de 147,7 millones de personas utilizaron el transporte interurbano en marzo, un 0,1% más que en igual mes de 2025, mientras que el transporte urbano fue utilizado por más de 331,8 millones de pasajeros, un 4,8% más, con aumentos del 4,6% en el transporte por metro y del 4,9% en el transporte por bus.

SUBE UN 4% INTERANUAL EL TRANSPORTE POR BUS EN MARZO

El retroceso del transporte por ferrocarril en marzo contrastó con la subida interanual del 4% que experimentó el transporte por autobús, que sumó en total 84,3 millones de pasajeros en el tercer mes del año.

Todas las comunidades autónomas presentaron tasas anuales positivas en el transporte por autobús, siendo las mayores subidas en Extremadura (14,6%), Castilla y León (12,3%) y Castilla - La Mancha (9,5%).

Al contrario, Comunidad de Madrid (2,5%), Aragón (3%) y Cataluña (3,5%) registraron los menores incrementos en el transporte por autobús.

Por su parte, el transporte aéreo por el interior del país disminuyó un 0,8% en marzo en relación al mismo mes del año pasado, hasta los 3,88 millones de usuarios, con aumento del peningsular (+2,5%), frente al aumento experimentado por el transporte marítimo, que creció un 0,4% interanual, hasta los 751.000 viajeros.

Además, el transporte por metro, que subió un 4,6% en marzo, aumentó en todas las ciudades que poseen este tipo de transporte respecto al mismo mes del año anterior. El metro de Sevilla presentó el mayor incremento, del 22,9%, y el de Bilbao el menor, del 1,4%.

TRANSPORTE ESPECIAL Y DISCRECIONAL

Según datos del INE, más de 47 millones de usuarios utilizaron transporte especial y discrecional en el tercer mes del año, lo que supuso un incremento del 1,8% interanual.

Así, el número de pasajeros del transporte especial subió un 0,8% y superó los 29,6 millones de usuarios. Dentro de éste, el escolar aumentó un 0,9% y el laboral un 0,6%.

De su lado, el transporte discrecional creció un 3,5% en comparación al mismo mes del año 2025, con más de 17,3 millones de viajeros.