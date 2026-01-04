Transportes abona 735 millones a comunidades autónomas y entidades locales en 2025 para el transporte público

Archivo - Autobuses urbanos de la ciudad de Madrid. - Marta Fernández - Europa Press - Archivo

MADRID 4 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha abonado 735 millones de euros a comunidades autónomas, entidades locales y consorcios de transporte para financiar el transporte público urbano, interurbano y metropolitano durante el año 2025.

Según el departamento de Óscar Puente, este desembolso evidencia un año más el "enorme esfuerzo inversor" que está llevando a cabo el Ministerio y pone de manifiesto la "apuesta clara" del Gobierno de España por la descarbonización de la movilidad, a través del fomento del transporte público y el trasvase modal desde el vehículo privado a modos de transportes más sostenibles.

En 2025 se pusieron en marcha diversas líneas de ayudas dirigidas tanto a comunidades autónomas, como a entidades y entes locales supramunicipales, con el fin de movilizar todos los recursos disponibles para lograr un transporte público "más asequible y accesible, seguro y sostenible".

DESCUENTOS DE ENTRE EL 40% Y EL 50%

En concreto, el Ministerio movilizó el año pasado 355 millones de euros para financiar la implantación de la gratuidad infantil en el transporte público para menores de hasta 14 años, así como descuentos del 50% en abonos y títulos joven y la reducción de tarifas, cofinanciada con los beneficiarios, en al menos un 40% en el resto de abonos y títulos multiviaje.

En diciembre, en concepto de anticipo, se abonaron los primeros 201 millones de euros, repartidos entre 75 beneficiarios (11 comunidades autónomas y 64 ayuntamientos, diputaciones y entidades locales supramunicipales) de un total de 135.

En atención a las peculiaridades de la insularidad, el Ministerio dedica también una línea especial de ayudas para la financiación de un descuento del 100% en el precio de los abonos de transporte y títulos multiviaje del transporte público colectivo terrestre de las islas. Gracias a estas ayudas, Canarias se benefició el año pasado de una subvención de 120 millones de euros, mientras que Illes Balears, a su vez, recibió 63 millones de euros.

Ambas comunidades autónomas fueron receptoras también en 2025 de sendos anticipos a cuenta por un total de 118,95 millones de euros: 78 millones con destino a Canarias y 40,95 millones, a Baleares.

Del mismo modo, Transportes aportó 363,7 millones de euros para la financiación del transporte público regular de viajeros en el ámbito metropolitano al Consorcio Regional de Transportes de Madrid, a la Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona, a la Autoritat del Transport Metropolità de València y a la Comunidad Autónoma de Canarias.

51 MILLONES PARA AYUNTAMIENTOS

Con el objetivo de financiar los servicios de transporte colectivo urbano interior prestados por las entidades locales, el Ministerio activó en 2025 una nueva convocatoria de subvenciones por un importe superior a los 51 millones de euros.

Gracias a esta línea de ayudas, recibieron financiación de este programa 93 ayuntamientos, entre los que destacan Zaragoza (más de 7 millones de euros), Sevilla (4,8 millones de euros), Málaga (2,9 millones de euros) o Valladolid (1,7 millones de euros).

PRÉSTAMO DE BICICLETAS

Finalmente, el Ministerio puso en marcha en 2025 una línea de ayudas destinada a fomentar el uso de los servicios públicos de préstamo de bicicletas, contribuyendo así al trasvase modal desde el coche privado a otros medios de transportes más sostenibles.

A este nuevo programa, dotado inicialmente con 10 millones de euros de presupuesto, optaron 11 ayuntamientos y entidades locales supramunicipales, entre los que se encuentran A Coruña, Valladolid o Santander, así como el Área Metropolitana de Barcelona. De estos potenciales beneficiarios, tres recibieron anticipos a cuenta en 2025 por un total de 159.000 euros.