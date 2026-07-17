Transportes ejecuta obras en el enlace 318, entre la A-2 y la A-68, con cortes parciales de tráfico

Mapa de las obras a ejecutar. - MINISTERIO DE TRANSPORTES Y MOVILIDAD SOSTENIBLE

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha anunciado el inicio de las obras de rehabilitación superficial del firme del enlace 318, situado entre la autovía A-2 y la A-68 en la provincia de Zaragoza, unos trabajos que comenzarán el próximo lunes 20 de julio y que provocarán cortes parciales de trñafico en los ramales.

El inicio de estas obras se enmarca en un proyecto de conservación y explotación de la autovía A-2, concretamente en el tramo entre Calatayud y Alfajarín, que cuenta con un presupuesto de 23,06 millones de euros, cuyos trabajos tienen como objetivo mejorar el firme para dotarlo de mayor regularidad y resistencia al rozamiento, prolongando así su vida útil y garantizando la seguridad vial.

Para la ejecución de las obras, el Ministerio ha diseñado un plan de desvíos que se desarrollará en varias fases y cuyos horarios se adaptarán a las previsiones meteorológicas para proteger a los operarios de las olas de calor.

Durante la fase 1A, se procederá al cierre del ramal de entrada a la vía colectora de la A-2 en sentido Madrid desde la salida 244B de la A-68, así como al cierre del ramal de salida desde la vía colectora de la A-2 en sentido Barcelona hacia Delicias y El Portillo.

Asimismo, en la fase 1B se cerrará el ramal de salida 318 desde la A-2 en sentido Madrid hacia Delicias y El Portillo, unas restricciones que podrían solaparse con las de la fase anterior. Posteriormente, en la fase dos, se cortará el ramal de entrada a la vía colectora de la A-2 en sentido Madrid y a la A-2 en sentido Barcelona desde la salida 243 de la A-68 en sentido Logroño.

El departamento ministerial ha habilitado itinerarios alternativos debidamente señalizados para garantizar la fluidez del tráfico.

Ante la gran afluencia de vehículos en la zona, la Dirección General de Tráfico (DGT) ha previsto que puedan producirse retenciones en las horas punta, por lo que informará de la situación en tiempo real a través de los paneles de mensaje variable.