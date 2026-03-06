Transportes invierte 41 millones en modernizar sistemas de gestión del tráfico ferroviario de Madrid-Barcelona

Estación de Morata de Jalón. - TRANSPORTES

ZARAGOZA 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha adjudicado por 41 millones de euros, a través de Adif, el contrato para la ejecución de obras de mejora y aumento de la fiabilidad de la explotación ferroviaria de la línea de ancho convencional Madrid-Zaragoza-Barcelona, a su paso por la provincia de Zaragoza.

La actuación consistirá fundamentalmente en la renovación de los sistemas de gestión del tráfico en el tramo Embid de la Ribera-Épila. Estos sistemas controlan, mediante equipamientos informáticos, los elementos de campo instalados en la vía y los movimientos de trenes en el ámbito de las estaciones.

En concreto, se instalarán nuevos sistemas en Embid de la Ribera, Paracuellos-Sabiñán, Morés, Morata de Jalón, Ricla-La Almunia y Épila, que se integrarán en el Control de Tráfico Centralizado de Zaragoza. Asimismo, se realizarán operaciones técnicas en las instalaciones situadas en Calatayud y el cambiador de ancho de Plasencia de Jalón.

La instalación de los nuevos sistemas de gestión de tráfico aumentará la fiabilidad, disponibilidad, eficiencia y seguridad de las instalaciones y la funcionalidad de sus sistemas asociados.

Así, las obras afectarán a instalaciones de Control, Mando y Señalización, sistemas de protección de tren, pasos a nivel, telecomunicaciones, telefonía de explotación, telemando de Sistemas Auxiliares de Detección, suministro de energía, edificios técnicos e instalaciones de protección y seguridad. También se realizarán pruebas de validación y verificación previas a la puesta en servicio de los nuevos sistemas.

AMPLIACIÓN DE APARTADEROS

Esta actuación complementa la inversión de 20,7 millones de euros para la ampliación de vías de apartado hasta los 750 m de longitud en las estaciones de Morés, Paracuellos-Sabiñán y Épila, que se enmarca en el programa Mercancías 30 para reforzar el transporte de mercancías por ferrocarril.

Del mismo modo, la ampliación de estos apartaderos forma parte de las actuaciones para el desarrollo de la Autopista Ferroviaria (AF) Algeciras-Zaragoza, que, con una inversión movilizada superior a 650 millones de euros, impulsará la sostenibilidad, la intermodalidad y el incremento de la cuota del tráfico ferroviario de mercancías en los corredores Mediterráneo y Atlántico, y entre Europa y Marruecos.

Esta acción estratégica fomenta así la descarbonización y sostenibilidad del transporte, reduciendo los costes operativos y alcanzando mayores niveles de eficiencia y resiliencia.

Estas iniciativas contribuyen al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 9 (promoción de infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad) y 11 (acceso a sistemas de transporte seguros, accesibles y sostenibles).