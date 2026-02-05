Transportes ofrece a los sindicatos aumentar el empleo y las inversiones en el mantenimiento ferroviario

1049164.1.260.149.20260205150345 Segunda reunión entre el Ministerio de Transportes y los sindicatos en el marco de la huelga de trenes de la próxima semana - MINISTERIO DE TRANSPORTES

MADRID, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha propuesto a los sindicatos ferroviarios incrementar las plantillas de Adif dedicadas al mantenimiento de la infraestructura, así como las inversiones destinadas a la seguridad, con el objetivo de frenar la convocatoria de huelga de la próxima semana.

Fuentes sindicales explican a Europa Press que estas son algunas de las propuestas que el Departamento encabezado por Óscar Puente les ha trasladado, aunque se trata de medidas que tendrá que autorizar el Ministerio de Hacienda, ya que supone elevar el gasto público.

Estas nuevas conversaciones entre Ministerio y sindicatos han tenido lugar en la segunda reunión que ambas partes han mantenido este jueves por la mañana en Madrid, que ha terminado en torno a las 14.00 horas sin acuerdo, pero emplazándose a una nueva reunión este viernes.

Desde CCOO, uno de los sindicatos presentes en estas reuniones junto con UGT y Semaf (los maquinistas), apuntan que el Ministerio también ha ofrecido más empleo en la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), con el fin de que cobre un mayor protagonismo en la seguridad de las operaciones.

Este jueves por la tarde también se celebrará una nueva reunión, en este caso con un carácter más técnico, en la que se debatirá la posibilidad de acometer algunas modificaciones en la AESF para recoger nuevas normativas de seguridad.

Desde Semaf, aseguran que esta segunda reunión ha entrado más en el detalle de las reivindicaciones, si bien consideran que todavía "es muy pronto" para alcanzar cualquier acuerdo.

Fuentes del Ministerio añaden que la reunión ha discurrido "con tono constructivo y voluntad de diálogo" por todas las partes, y valoran de forma "muy positiva" la actitud de los sindicatos, por lo que seguirán trabajando para poder alcanzar un acuerdo.

La huelga está convocada para los días 9, 10 y 11 de febrero, y afectará a las circulaciones de las tres empresas de pasajeros (Renfe, Iryo y Ouigo) y a las cinco principales compañías de mercancías (Medway, Captrain, Transervi, Redalsa y Tracción Rail), que son empresas privadas.

Los paros serán a jornada completa y persiguen reclamar un cambio estructural que garantice la seguridad y la calidad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), revertir la externalización de servicios a terceras empresas y aumentar las plantillas.