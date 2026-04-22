United Airlines recorta un 30% su previsión de beneficio para el año por el aumento del coste del combustible

Archivo - Un avión de United Airlines. - UNITED AIRLINES - Archivo

MADRID 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

United Airlines ha recortado un 30% sus previsiones de beneficios para todo el año por el aumento de los precios del combustible derivados de la guerra en Oriente Próximo, una escalada de precios que está afectando de manera especial al 'jet fuel'.

De esta manera, la compañía prevé unos beneficios de entre 7 y 11 dólares por acción (5,97 y 9,38 euros) para todo el año, mientras que la previsión que manejaban hasta ahora era de entre 12 y 14 dólares por acción (10,23 y 11,94 dólares por acción).

Este cambio de perspectiva va en la misma línea de la también estadounidense Delta Airlines, que ha decidido no hacer pública ninguna estimación en el actual contexto geopolítico.

La compañía anunció este martes sus resultados del primer trimestre, cuando obtuvo un beneficio neto de 699 millones de dólares (596 millones de euros), casi el doble que un año antes.