USO denuncia "graves irregularidades" de easyJet en el registro del III convenio de tripulantes de cabina

Archivo - FILED - 08 May 2024, Brandenburg, Schönefeld: An Easyjet aircraft taxis at Berlin Brandenburg Airport BER. Photo: Patrick Pleul/dpa - Patrick Pleul/dpa - Archivo

MADRID 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado "graves irregularidades" durante el proceso de registro y subsanación del III convenio colectivo de tripulantes de cabina, al señalar que easyjet España actuó "sin transparecia" y al margen de la comisión negociadora por modificar el texto y presentarlo ante la Administración firmado únicamente por el director general, "sin debate ni acuerdo de la parte social".

Así lo ha comunicado al consejo de administración de la compañía, destacando que esta última actuación "vulnera el deber de negociar de buena fe, altera lo pactado y podría llevar a considerar el registro desistido".

USO ha denunciado, además, que la empresa ocultó durante semanas el primer requerimiento de subsanación emitido por la Dirección General de Trabajo el pasado 10 de junio, respondió de forma "unilateral" el 24 de junio y continuó gestionando el procedimiento sin convocar a la comisión negociadora.

Asimismo, ha criticado que, tras solicitar información directa a la Dirección General de Trabajo, confirmó que el 30 de junio se emitió un segundo requerimiento exigiendo que la subsanación fuese suscrita por toda la mesa negociadora, y no únicamente por la empresa.

"Los oficios remitidos por la Autoridad Laboral revelan que las subsanaciones afectan a materias sustantivas de orden público laboral, como permisos retribuidos, descansos mínimos del personal de vuelo, conciliación, permisos legales pendientes, medidas LGTBI o incluso la corrección de la denominación social y NIF de la empresa", ha explicado USO en un comunicado.

Ante esta situación, el sindicato ha requerido a easyjet que convoque de inmediato a la comisión negociadora para abordar y acordar conjuntamente la subsanación dentro del plazo legal abierto por la autoridad laboral.