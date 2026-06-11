Los usuarios del tren de alta velocidad se desploman un 15% en abril y un 19,6% en los cuatro primeros meses

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El transporte ferroviario de larga distancia cayó un 13,7% interanual en abril, hasta los 3,86 millones de viajeros, y dentro de él la alta velocidad (AVE, Avlo, Ouigo e Iryo) se desplomó un 15%, con 3,1 millones de usuarios, afectado por la suspensión del servicio en algunos trayectos y cortes en el tráfico, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Por su parte, el resto del transporte de larga distancia decreció un 7% interanual en abril, hasta los 700.000 usuarios, en tanto que los pasajeros de Cercanías disminuyeron un 2,2%, hasta los 47,7 millones de usuarios, y los de Media Distancia bajaron un 7,6%, hasta los 3,8 millones de viajeros.

De este modo, sumando todas las modalidades del transporte ferroviario, el número de usuarios que utilizaron el tren para sus desplazamientos interurbanos registró un descenso del 3,5% interanual en abril, hasta los 55,4 millones de viajeros.

En los cuatro primeros meses del año, el número de usuarios del ferrocarril de larga distancia bajaron un 18%, con un retroceso del 19,6% en el caso de los usuarios de la alta velocidad.

SUBE EL TRANSPORTE AÉREO Y POR BUS

Según Estadística, más de 140,4 millones de viajeros utilizaron el transporte interurbano en abril, un 1,2% más que en el mismo mes de 2025, con avances del 4,7% en el transporte por autobús y del 3,2% en el aéreo, subidas que contrastaron con el retroceso del transporte marítimo (-11,2%) y por tren (-3,5%).

Por su parte, el transporte urbano fue utilizado por más de 318,4 millones de viajeros en abril, un 8,4% más que en el mismo mes del año pasado, con ascensos del 9,8% en el tranporte por metro y del 7,4% en el caso del bus.

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