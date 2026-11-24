L coordinadora nacional de Unió de Pagesos Raquel Serrat y el responsable de Relaciones Interestatales e Internacionales, Joan Caball - UNIÓ DE PAGESOS

GIRONA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Unió de Pagesos reclama a los partidos políticos que se comprometan a garantizar la viabilidad del sector primario tras las elecciones generales del 29 de noviembre.

Lo ha hecho en una rueda de prensa este martes en la que ha pedido acciones para "garantizar unos precios justos" y la defensa activa del sector frente a las importaciones, ha explicado en un comunicado.

Asimismo, ha exigido el "compromiso estricto" de la Ley de la cadena alimentaria y que se proteja al sector frente a lo que ha definido como competencia desleal, con más controles fronterizos y la obligación de un etiquetaje claro del origen de los alimentos.

El sindicato ha pedido acciones para reducir los costes de producción, como un IVA reducido para los bienes y servicios necesarios para el trabajo en el campo, así como un gasóleo agrario con la mínima fiscalidad permitida por la Unión Europea.

La organización ha reclamado que se establezcan mecanismos de control de precios de compra y alquiler de tierras "para evitar la especulación".