Agro.- Los 25 Premis PITA premiarán a 4 empresas innovadoras del sector agroalimentario y forestal

Logo de los premios PITA - CONSELLERIA DE AGRICULTURA

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

La 25a edición de los Premis a la Innovació Tecnològica Agroalimentària PITA premiará a cuatro empresas del sector agroalimentario y forestal que promuevan innovaciones en forma de nuevos productos, procesos o modelos de gestión que mejoren la competitividad y la sostenibilidad.

Los premios también valoran los proyectos que promueven la integración laboral de colectivos vulnerables o jóvenes emprendedores, informa la Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat en un comunicado este martes.

Este miércoles 15 de abril se abre el plazo de presentación de solicitudes para los galardones, dotados en su conjunto con 48.000 euros: los premios se dividen en cuatro modalidades principales que son galardonadas con 8.000 euros cada una y cuatro nominaciones con una aportación de 4.000 euros más.

Los premiados en la edición anterior fueron, en modalidad empresa agraria Font Rovira Agrícola, SL; en modalidad agroindustria Alcarràs Bioproductors SAT 1641 CAT; en modalidad joven emprendedor/a innovador/a: Ricard Rivera Pascual, y en modalidad innovación social Associació Amisol.

Los Premios PITA se han consolidado como un referente en el ámbito de la innovación agroalimentaria en Catalunya, reconociendo el talento, la creatividad y la capacidad de innovación de proyectos que "aportan soluciones reales a retos del sector y fomentan una economía más resiliente, eficiente y sostenible".