Agro.- Agrifood International Congress analiza los retos de la cadena de valor agroalimentaria

Quinta edición de Agrifood International Congress - PORT DE TARRAGONA

TARRAGONA 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La quinta edición de Agrifood International Congress ha puesto sobre mesa los principales retos a los que tiene que hacer frente la cadena de valor agroalimentaria, informa Port de Tarragona este viernes.

El congreso ha reunido a más de 120 asistentes representantes de toda la cadena de valor agroalimentaria, quienes han abordado temas como la pérdida de competitividad, la mejora de los flujos logísticos y la identificación de nuevas oportunidades de negocio.

"Agrifood ha puesto en valor la adaptabilidad y la agilidad del sector para encontrar respuestas en los nuevos escenarios globales. La sobrerregulación, los cuellos de botella y las tensiones internacionales han sido identificados como los tres principales elementos que generan disrupción al conjunto del sector", informan desde la organización.

Ante escenarios volátiles, los ponentes del congreso han puesto en valor la capacidad de adaptación y la agilidad del sector para buscar alternativas que den respuesta en los nuevos escenarios.

Entre los principales retos que afronta esta cadena de valor, Agrifood ha destacado la pérdida de competitividad a causa de una regulación excesiva, la necesidad de apostar por nuevas oportunidades de negocio derivadas de las nuevas energías y del desarrollo rural, y la mejora de los flujos logísticos, para avanzar hacia modelos más eficientes y sostenibles.