Agro.- El alto riesgo de PPA se amplía a Castellbisbal (Barcelona) y el Govern empieza a multar

El conseller de Agricultura de la Generalitat, Òscar Ordeig - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura de la Generalitat ha ampliado las restricciones de acceso al medio natural en Castellbisbal (Barcelona), tras incorporar el municipio a la zona de alto riesgo por peste porcina africana (PPA) después de detectar un caso positivo, y ha empezado a sancionar económicamente a las personas que incumplan estas prohibiciones de acceso.

Así lo ha explicado el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, este miércoles en declaraciones a los medios de comunicación en Barcelona, después de comunicar que la última semana se han detectado 16 nuevos casos de jabalíes positivos, lo que eleva la cifra hasta los 284 casos.

"La zona 2, o de alto riesgo, se amplía así de 18 a 19 municipios con Castellbisbal, donde desde hoy hay restricciones de movilidad, tal y como se ha informado ya al alcalde y se ha hecho una resolución", ha detallado el Ordeig.

También ha anunciado que se ha emitido las primeras 9 sanciones económicas a personas por incumplir con este tipo de restricciones de acceso al medio natural en las zonas de alto riesgo: "Las autoridades van a sancionar a todos los que no cumplan las restricciones".

Además de endurecer la vigilancia de los accesos, Ordeig ha recordado la peligrosidad de acceder a zonas como el Parque de Collserola por la noche, momento en el que se están llevando a cabo batidas para eliminar a los animales, y recordado que seguir las instrucciones es también para "garantizar la seguridad de las personas".

7 MILLONES POR EMERGENCIA

Ordeig ha anunciado que se ha activado un contrato de emergencia de 7 millones de euros, y que permitirán reforzar el dispositivo de control de la PPA con 170 nuevos efectivos, y más de 50 vehículos y otras 50 trampas.

Entre las novedades, el conseller también ha puesto en valor tanto la recuperación del precio de la carne de cerdo, que se sitúa tres céntimos por debajo que antes de los primeros casos, y la apertura de las exportaciones de nuevos productos del cerdo a China, uno de los mayores importadores del mercado catalán: "Es un aval al trabajo y la estrategia que se está haciendo".