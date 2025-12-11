Agro.- La Cámara del Alt Penedés (Barcelona) premia a Simón Coll por su trayectoria empresarial

Entrega de los reconocimientos de la Cámara de Alt Penedés durante el Día de la Cámara celebrado por la entidad. - CÁMARA DE COMERCIO ALT PENEDÉS

BARCELONA 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Cámara de Comercio del Alt Penedés (Barcelona) ha reconocido a la empresa de chocolates Simón Coll por su trayectoria empresarial durante la entrega de los reconocimientos anuales de la entidad este 2025, que ha reunido a cerca de 150 empresarios de la comarca catalana.

Los premios tienen el objetivo de "poner en valor las empresas de la comarca por su trayectoria, compromiso territorial, comercio de proximidad, tradición vitivinícola y el carácter familiar", según ha explicado este jueves la Cámara en un comunicado, valores que coinciden con los galardones entregados por la Cámara.

Junto al reconocimiento de Simón Coll con el galardón por su trayectoria, la entidad ha otorgado a la filial española de la empresa de automoción Gedia el premio al compromiso territorial y a Xarcuteries Cal Valls el de comercio de proximidad.

La empresa distribuidora de materias primas para el sector de la alimentación, Cusiné Hill, y la bodega Torelló Viticultors, por su parte, se han llevado el reconocimiento por a la empresa familiar y tradición vitivinícola, respectivamente.

La inauguración de la jornada ha ido a cargo del presidente de la Cámara de Comercio del Alt Penedés, Ferran Andreu, y ha contado también con la intervención del presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Josep Santacreu, entre otros.