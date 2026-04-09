Agro.- Caprabo abre un nuevo supermercado en Badalona (Barcelona) dentro de su plan de expansión

Nueva tienda de Caprabo en Badalona (Barcelona) - CAPRABO

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

Caprabo abre este jueves un supermercado en la carretera de Tiana de Badalona (Barcelona), en primera línea de mar, en el marco de su plan de expansión, informa la cadena en un comunicado.

La compañía cuenta ya con otros dos supermercados en el municipio y la nueva tienda tiene una superficie comercial de 250 m2 y ha supuesto la creación de 5 puestos de trabajo.

El plan de Caprabo en los últimos ejercicios ha supuesto la apertura de una quincena de supermercados al año.