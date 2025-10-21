Agro.- Caprabo prevé aumentar sus ventas en arroz de proximidad un 5% en Catalunya

Rosa M. Anguita Garrido, directora de Comunicación Corporativa y Relaciones Institucionales de Caprabo; Mady Faye, ayudante del chef; Albert Guzmán, el chef de la Jornada; y Fortu Simón, director de Marketing de NomenFoods. - CAPRABO / DAVID AIROB
BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -
Caprabo prevé aumentar sus ventas de arroz de proximidad en Catalunya un 5% al final del ejercicio, vista la buena evolución de este producto, mientras que el arroz de pequeños productores y cooperativas agrarias de Catalunya alcanzará el 35% de la categoría.
Este martes ha celebrado junto a Nomen Foods una Jornada Gastronómica de Productos de Proximidad dedicada al arroz, en el espacio Chef Caprabo del supermercado de L'Illa Diagonal de Barcelona, informa la línea de supermercados en un comunicado.
La iniciativa, enmarcada en el Programa de Proximidad por Comarcas de la compañía, tiene como objetivo poner en valor el arroz de cercanía y fomentar su consumo.