Agro.- Caprabo recibe el reconocimiento de la Asociación Contra el Cáncer

Momento del acto - CAPRABO

LLEIDA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Asociación Contra el Cáncer en Lleida ha reconocido a Caprabo por su colaboración en el proyecto solidario 'En Marcha contra el Cáncer', informa la cadena en un comunicado este lunes.

La iniciativa solidaria se organiza anualmente en distintos municipios de la provincia de Lleida con el objetivo de recaudar ayuda para servicios gratuitos dirigidos a pacientes oncológicos y sus familias.

El reconocimiento se entregó el pasado jueves en el marco del 'Circuit en marxa contra el càncer 2026' que se celebró en la Diputación de Lleida.

El acto puso en valor la implicación del tejido local, instituciones, empresas, entidades y voluntariado "en la consolidación de esta iniciativa solidaria, que se ha convertido en una cita destacada en el calendario social de la provincia".

Caprabo colabora con esta iniciativa desde 2018 en el marco del compromiso con la promoción de hábitos de vida saludables y el apoyo a proyectos sociales de proximidad, especialmente aquellos vinculados al bienestar de las personas y la salud.