Agro.- Catalunya ha capturado 3.031 jabalíes y refuerza el vallado para contener la PPA

Archivo - Un jabalí por el cauce del Río Ter- Glòria Sánchez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El dispositivo desplegado para erradicar la peste porcina africana (PPA) en Catalunya ha alcanzado los 3.031 jabalíes capturados en la zona afectada por la enfermedad tras una semana en la que se han retirado 268 ejemplares, y ha intensificado las trampas y los cercados para evitar la expansión de los animales.

Así lo indican los últimos datos del Departamento de Agricultura de la Generalitat, que también lleva a cabo un recuento semanal de la estimación de capturas de jabalíes en el resto de Catalunya (sin contar los sacrificios en los municipios de alto y bajo riesgo), que suma un total de 26.587 jabalíes desde el 1 de enero, informa la Conselleria en un comunicado este miércoles.

El Govern mantiene un despliegue "sin precedentes" para contener el brote, que cuenta actualmente con 1.382 efectivos de diversos cuerpos de seguridad y emergencias, incluyendo Agents Rurals, Mossos d'Esquadra, Guardia Civil y unidades especializadas.

Para maximizar las capturas en la zona de alto riesgo, se han instalado 26 trampas y 39 'pig brigs' (trampas colectivas) y, para evitar la salida o entrada de jabalíes dentro de las zonas restringidas, se han ejecutado 45 kilómetros de cercados.

Asimismo, el departamento coordina y autoriza las capturas en la zona de bajo riesgo en colaboración con las sociedades de cazadores y los ayuntamientos, sumando 26 batidas y la participación de 515 cazadores y 581 perros este fin de semana.

366 MUESTRAS ANALIZADAS

En cuanto a la vigilancia epidemiológica, Agricultura ha confirmado tres nuevos positivos en jabalíes detectados en la zona de alto riesgo: dos en Sant Cugat del Vallès y uno en Sant Just Desvern (Barcelona).

Estas cifras se extraen de las 366 muestras analizadas esta semana, lo que supone una tasa de positividad del 0,82%.

Desde que se detectó el primer caso el pasado 28 de noviembre, se han analizado un total de 3.115 jabalíes, con 241 casos positivos localizados en diez municipios: Cerdanyola del Vallès, Sant Cugat del Vallès, Sant Quirze del Vallès, Terrassa, Rubí, Molins de Rei, Sant Feliu de Llobregat, Sant Just Desvern, Barcelona y Sabadell.