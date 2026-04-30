Agro.- CC.OO. Industria asegura que Nestlé no está informando "con la debida antelación" respecto al ERE

Archivo - Fachada de la sede de Nestlé España, en Esplugues de Llobregat, Barcelona, Cataluña (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

CC.OO. Industria ha asegurado que Nestlé España está vulnerando el derecho a la información y consulta transnacional con relación al expediente de regulación de empleo (ERE) de hasta 301 trabajadores anunciado por la compañía: "No está cumpliendo lo que marca la normativa en estos procesos de reestructuración y no está informando a la representación sindical con la debida antelación".

Por eso, el sindicato ha pedido a la Inspección de Trabajo y a la Conselleria de Trabajo de la Generalitat que intervenga y active el protocolo de procedimiento preventivo en proyectos transnacionales de reestructuración, informa en un comunicado este jueves.

CC.OO. ha rechazado el expediente, que "no está justificado teniendo en cuenta los resultados económicos de la multinacional", y ha pedido que se retiren los despidos.