Agro.- Detectados 6 casos positivos de PPA en Catalunya dentro de la zona de alto riesgo

Archivo - Una valla indica la prohibición del acceso al Parc Natural de Collserola en marzo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura de la Generalitat ha informado de la detección de 6 casos positivos de peste porcina africana (PPA) en Catalunya la última semana, todos en la zona delimitada de alto riesgo.

2 de los positivos han sido en Barcelona, 2 en Sant Feliu de Llobregat, 1 en Sant Just Desvern y 1 en Cerdanyola del Vallès, informa la conselleria este jueves en un comunicado, lo que mantiene esta zona de alto riesgo en 19 municipios.

De las 600 muestras analizadas en los últimos 7 días, 6 han sido positivas, lo que sitúa en un 1% la tasa de animales positivos, y eleva hasta 364 los animales infectados desde el inicio del brote.