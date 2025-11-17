Agro.- Família Torres organiza la jornada 'Nadal entre vinyes' en Mas Rabell

BARCELONA 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

Família Torres ha organizado la jornada 'Nadal entre vinyes' en la masia Mas Rabell, en Sant Martí Sarroca (Barcelona), el próximo 30 de noviembre, con actividades familiares y una comida maridada con vinos de la bodega.

La propuesta gastronómica, elaborada por el chef del restaurante El Celleret, Sergi Millet, se basa en productos de temporada y platos típicos del Penedès, informa Família Torres en un comunicado este lunes.

La jornada comenzará a las 12 horas con la narración de un cuento sobre el origen y tradiciones de la Navidad y continuará con un taller para crear un 'tió' con elementos reciclados.