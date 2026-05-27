Agro.- La FCAC prevé que la producción de almendra en grano esta campaña será de 12.656 toneladas

Archivo - Detalle de una almendra en su árbol. - SUBDELEGACIÓN - Archivo

BARCELONA, 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya (FCAC) prevé que la producción de almendra en grano para la campaña 2026/2027 se situará en 12.656 toneladas, lo que supone un incremento del 7% frente a las 11.824 toneladas de la campaña anterior.

"Serían cosechas similares pero con mejores expectativas, sobre todo en los secanos", informa la FCAC en un comunicado este miércoles.

El portavoz de fruta seca de la FCAC, Roger Palau, ha explicado que esta sería la segunda campaña sin afectación directa de la sequía, sin heladas relevantes y favorecida por un invierno muy lluvioso: "La cosecha de regadío también debería comportarse mejor porque las plantaciones impulsadas en los últimos años van entrando en fases de plena producción".

Por demarcaciones, en Lleida prevén un incremento del 11,2% de la cosecha, llegando a las 7.895 toneladas de almendra en grano frente a las 7.102 toneladas de la campaña anterior.

En las comarcas de Tarragona, el aumento sería de un 0,8% que supondría pasar de 4.605 a 4.643 toneladas, mientras que en Barcelona y Girona el comportamiento sería similar, con una cosecha superior a la anterior pero con volúmenes muy inferiores que en Lleida y Tarragona.

También se estima una disminución del 2,5% en la superficie productiva de almendro, situándose en 30.513 hectáreas en Catalunya; la superficie en regadío prácticamente se mantiene estable, y la de secano pierde 751 hectáreas.

PREOCUPACIÓN

El almendro en secano sigue siendo mayoritario en Catalunya (60,5%) y la superficie dedicada a producción ecológica también aumenta muy ligeramente y alcanza las 4.298 hectáreas.

En algarroba se prevé una producción de 13.500 toneladas, un 12,5% más que en la campaña anterior (12.000 toneladas), aunque la FCAC destaca que el sector "vive con preocupación la tendencia de precios bajos de los últimos años, que provoca que parte de la producción no se llegue a cosechar".