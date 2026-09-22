Agro.- La Generalitat crea una campaña para promover el consumo de producto ecológico en Catalunya

La directora general de Agricultura de la Generalitat, Rosa Altisent - EUROPA PRESS

BARCELONA, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Departamento de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha creado una campaña institucional para promover el consumo en Catalunya de los alimentos procedentes de agricultura ecológica, y que los consumidores los "conozcan, confíen y consuman".

Lo ha explicado este martes la directora general de Agricultura, Rosa Altisent, durante la presentación de la iniciativa, que es la primera campaña institucional de promoción de consumo de productos ecológicos desde 2008: "No había esta apuesta tan institucional hacia el sector de la producción ecológica" desde hace 18 años, ha resaltado.

Según los datos del Baròmetre de Percepció i Consum dels Aliments Ecològics, un 88% de la ciudadanía catalana afirma conocer los alimentos ecológicos, un 47% los consume puntualmente y un 6,2% de forma diaria, una cifra que Altisent ha dicho que tienen el objetivo de hacer crecer hasta alcanzar el máximo de consumidores posibles.

Ha explicado que los datos del barómetro apuntan a que ya existe un conocimiento elevado sobre estos productos, pero que el objetivo es reforzar el mensaje y hacer que aumente el volumen porque "más conocimiento significa más confianza".

La campaña responde también a uno de los retos identificados en el sector ecológico catalán, por el que el crecimiento de la producción no ha ido acompañado de un aumento equivalente en el consumo interno y una parte importante de la producción va destinada a mercados exteriores.

"Queremos que la ciudadanía conozca, consuma y confíe en estos alimentos ecológicos para poder avanzar juntos hacia un modelo alimentario más sostenible, competitivo y arraigado al territorio", ha añadido.

CAMPAÑA

Con un presupuesto de 417.000 euros y bajo el lema 'Darrere d'un aliment ecològic hi ha molt més del que penses', la campaña comenzará este miércoles y se alargará hasta el 18 de octubre, e incluye acciones en medios exteriores como paradas de autobuses, prensa escrita, radio y vídeos digitales para redes sociales.

Forma parte del Pla d'acció per al desenvolupament de la producció ecològica 2024-2027 de la Generalitat, y demuestra "la voluntad del Govern de hacer una apuesta firme por el sector ecológico", ha asegurado Altisent.