El Govern abona 6,6 millones de la ayuda agroambiental a los cultivos sostenibles 2025

Campo de cultivo - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 27 May. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha abonado 6,6 millones de euros de la ayuda agroambiental a los cultivos sostenibles de la campaña 2025, de la que se han beneficiado un total de 2.227 agricultores, informa este miércoles en un comunicado.

La ayuda se ha distribuido en 33 comarcas y tendrá un impacto territorial sobre 60.877,62 hectáreas de cultivo, con el objetivo de fomentar el uso racional de los recursos por parte de las explotaciones agrarias para conseguir un mayor grado de sostenibilidad ambiental.

La contribución de sistemas productivos como la producción integrada y otros equivalentes reduce la contaminación del suelo y el agua y "asegura, a largo plazo, una agricultura sostenible y la protección de los recursos naturales".

Por eso, la ayuda no se centra únicamente en el sistema productivo de la producción integrada, sino que plantea también un incremento de la materia orgánica del suelo mediante el uso de fertilizantes orgánicos.

La ayuda se enmarca en el Pla estratègic de la Política agrària comuna (Pepac) 2023-2027, liderado por la Conselleria y cofinanciado con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural(Feader).