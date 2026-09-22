Agro.- El Govern celebra que la serie 'Gènesi' "proyecta la cocina catalana al mundo"

Imagen de la presentación de la serie en Barcelona el pasado 17 de septiembre, con la presencia de los consellers de Agricultura y de Empresa - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Govern de la Generalitat ha celebrado este martes que la serie 'Gènesi', coproducida por las consellerias de Agricultura, Empresa y Cultura del ejecutivo y por 3Cat, "proyecta la cocina catalana al mundo".

El conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, ha reivindicado el "fantástico producto" de la cocina catalana y ha considerado que la producción tiene que servir para ponerla en valor, ha informado el Govern en un comunicado.

La serie muestra varias zonas de Catalunya, como la Costa Brava (Barcelona-Girona), el Penedès (Barcelona-Tarragona), el Maresme y Montserrat (Barcelona), y aparecen personajes que representan a cocineros como Fermí Puig, Carme Ruscalleda y Nandu Jubany, además del protagonista Ferran Adrià.

El departamento de Agricultura, además, organizará un acto institucional en el Hotel Maria Cristina de San Sebastián con representantes institucionales, miembros del equipo de la serie, cocineros, periodistas, prescriptores y profesionales vinculados a la gastronomía.

'Gènesi' se estrenó en el Festival de Cine de San Sebastián y su difusión a escala mundial contará con la participación de Netflix tras emitirse el martes pasado en 3Cat.

La ficción está dirigida por David Pujol y Miquel Fernández interpreta a Ferran Adrià.