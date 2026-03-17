Agro.- El Govern incrementa el operativo para erradicar los jabalíes por la PPA

Una valla indica la prohibición del acceso al Parque Natural de Collserola. - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Govern ha reforzado el control del brote de peste porcina africana (PPA) con un incremento tanto del personal técnico, profesionales y cuerpos de seguridad como del material utilizado por estos para avanzar en el plan de erradicación de los animales dentro del radio de afectación.

Así lo han explicado este martes la consellera de Interior, Núria Parlon, y el conseller de Agricultura, Òscar Ordeig, en declaraciones a los medios de comunicación, tras una visita al Centre de Comandament Avançat habilitado en Santa Perpètua de Mogoda (Barcelona), desde el que se han centralizado los trabajos contra el brote.

"Nunca ha habido un despliegue de medios tan grande como este en toda la historia de la Generalitat de Catalunya por sanidad animal", ha explicado Ordeig, que ha cifrado en 5 millones de euros la última inversión del Govern en recursos complementarios.

Entro otros, esta nueva partida permitirá sumar 15 nuevos agentes del Grup Especial de Captura d'Animals (GECA), que se suman a los 52 efectivos que ya estaban activos, más unidades de drones para elevar la vigilancia nocturna, mantenimiento de trampas y refuerzo de las Agrupaciones de Defensa Forestal (ADF).

ERRADICACIÓN

La inversión refuerza así la segunda fase del plan contra la PPA, y que contempla la erradicación de todos los jabalíes en la zona de alto y bajo riesgo, y que ya ha sido aprobada por el Ministerio de Agricultura y la Unión Europea.

"Estamos en esta nueva fase, que hace días que estamos trabajando, de un plan de erradicación, que consiste en el vaciado de animales con los criterios, intensidad y métodos que marquen los Agents Rurals", ha detallado el conseller de Agricultura.

Ordeig ha cifrado en alrededor de 1.000 jabalíes los animales presentes en la zona de alto riesgo, además de una cifra algo mayor en la de bajo riesgo, que serán erradicados, mientras que en el resto de Catalunya el objetivo pasará por reducir la población de esta especia hasta un 50%, también en base a la densidad que exista en cada zona.

DESPLIEGUE ECONÓMICO

En total, el Govern ha destinado por el momento 40 millones de euros para hacer frente a las tres crisis de sanidad animal que han afectado a Catalunya, y que son la PPA, la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) y gripe aviar.

A pesar de no tener datos sobre el gasto exclusivo en la peste porcina, Ordeig ha afirmado que será la que concentrará la mayor dotación, y asegurado que aún quedan inversiones sin ejecutar.

ÁREA DE ALTA COMPLEJIDAD

Parlon también destacado las características geográficas en las que está la afectación del brote en Catalunya, "que se da en un entorno de alta complejidad por el volumen de población y de los usos que se hacen de los entornos naturales en los que habitan los jabalíes".

Ordeig, por su parte, ha detallado, que se está trabajando con una metodología propia, adaptada a la realidad del territorio, y ha evitado hacer comparaciones con otros países en los que ha existido un brote de PPA: "Cuando vemos el país que lo ha hecho mejor, es Bélgica y tardo más de un año. No decimos que este sea el caso, porque, entre otras cosas, el brote no estaba en un área metropolitana".

SANCIONES A LA CIUDADANÍA

El Govern tampoco ha descartado la puesta en marcha de sanciones a la ciudadanía, aunque Parlon defiende que por el momento se ha priorizado la pedagogía.

"Es una de las cuestiones que debemos ir viendo en los próximos días, si hay un incumplimiento sistemático de algunos de los cierres que se han hecho o por la vandalización de algunos de estos pasos de fauna o controles en diferentes zonas, poder sancionar o abrir investigaciones", ha detallado la consellera.