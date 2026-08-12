Agro.- El Govern intensifica las actuaciones contra prácticas abusivas en el sector vitivinícola

Imagen de uvas - GENERALITAT DE CATALUNYA

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

La consellería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat ha intensificado las inspecciones de oficio con el objetivo de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y de prevenir posibles prácticas abusivas en las relaciones comerciales entre viticultores y empresas compradoras de uvas.

Se han reforzado los controles sobre los contratos de compraventa de uvas destinados a la elaboración de vino y de cava, y su adecuación a la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria, ha informado este miércoles el Govern en un comunicado.

Estas actuaciones se producen al inicio de la vendimia y responden al "malestar" que organizaciones agrarias han expresado ante posibles prácticas abusivas.