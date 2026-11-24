El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, junto a la secretaria general, Cristina Massot, y el inspector jefe de Agents Rurals, César Calabrés - EUROPA PRESS

BARCELONA, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El conseller de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Generalitat, Òscar Ordeig, ha anunciado la creación de un grupo de trabajo para la desescalada de las limitaciones que se han aplicado para evitar la propagación de la peste porcina africana (PPA) en Barcelona.

Ordeig ha dicho en una rueda de prensa este martes junto a la secretaria general de la Conselleria, Cristina Massot, y el inspector jefe de Agents Rurals, César Calabrés, que la "crisis sanitaria no ha acabado".

Este grupo de trabajo estará formado por científicos y ayuntamientos, y deberá proponer antes de fin de año una revisión del acceso al medio natural en las zonas de bajo riesgo y en aquellas zonas de alto riesgo fuera del cierre perimetral.

Asimismo, a principios de 2027, deberá hacer esta misma revisión para el interior de la zona con cierre perimetral, que incluye el parque natural de Collserola (Barcelona).

"No será una reapertura, será una modificación de las condiciones de acceso. Será una flexibilización", ha dicho, y ha añadido que se realizará siempre que no haya un empeoramiento de los datos.

En todo caso, se mantendrán los cierres perimetrales y los rastreos para alcanzar el momento en el que no haya más positivos.

MÁS PREVENCIÓN

Ordeig ha anunciado también que el Govern ha aprobado un programa de 3 años para mantener y reforzar la vigilancia y el seguimiento de la enfermedad.

Para ello, se incorporarán 17 profesionales especializados para mantener los trabajos de control epidemiológico, bioseguridad y de población de jabalíes, que ha detallado que ha alcanzado una densidad de 20 jabalíes por kilómetro cuadrado en algunas zonas a menos de uno.

Por otro lado, la Conselleria está trabajando en una estrategia integral de bioseguridad con el fin de aumentar la capacidad de respuesta en futuras emergencias.

Los principales ejes de actuación son reforzar la bioseguridad de las explotaciones y la cadena productiva; mejorar la vigilancia epidemiológica y los sistemas de detección precoz; avanzar en la gestión de las poblaciones de animales salvajes; sumar nuevas tecnologías; mejorar la coordinación entre administraciones, y tener protocolos que permitan actuar con rapidez.